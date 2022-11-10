本届世界杯吉祥物像什么？

卡塔尔世界杯吉祥物一公布便激起激烈讨论，这个名叫“La'eeb”的白色物体究竟是什么？它不像以往大部分世界杯那样以人或动物为主题，而是一个虚拟形象，灵感来自阿拉伯人标志性的白头巾（gutra）。
国外网友戏称，La'eeb是鳐鱼、是水母、是水饺皮，也是阿拉伯飞毯。世界杯官方说过，La'eeb可以根据自己的想象变成任何的样子，它的名字在阿拉伯语中意思是“技艺高超的球员”，希望把足球的快乐带给每一个人。
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卡塔尔世界杯吉祥物一公布便激起激烈讨论，这个名叫“La'eeb”的白色物体究竟是什么？它不像以往大部分世界杯那样以人或动物为主题，而是一个虚拟形象，灵感来自阿拉伯人标志性的白头巾（gutra）。
国外网友戏称，La'eeb是鳐鱼、是水母、是水饺皮，也是阿拉伯飞毯。世界杯官方说过，La'eeb可以根据自己的想象变成任何的样子，它的名字在阿拉伯语中意思是“技艺高超的球员”，希望把足球的快乐带给每一个人。
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