英联赛杯 炮兵热刺爆冷出局

本地时间今晨的英格兰联赛杯第三圈刮冷风，“炮兵”阿申纳和“热刺”托特纳姆分别在英超内战不敌“海鸥”布赖顿和诺丁汉森林，北伦敦双雄齐被淘汰出局。

英超领头羊炮兵显然不重视联赛杯，除中卫萨利巴（Saliba）外尽遣替补，但仍在第19分钟由恩凯蒂亚赫（Nketiah）打破僵局，以1比0领先。唯好景不长，炮兵青训门将海因（Hein）在5分钟后于禁区扑倒敌将送出罚球，韦尔贝克（Welbeck）主射命中，海鸥半场追成1比1。

第57分钟，海鸥凭边锋三占薰推射破门，以2比1反超，炮兵随后接连换上主将上阵唯都无济于事，还在第70分钟被兰普泰（Lamptey）再下一城，只好以1比3认输。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）在赛后说：“我们在禁区内的效率（和过往）有很大的差别，也因此付出了代价，虽然有遗憾，但球员们已经努力了。”

凯恩哑火 热刺遇连败

至于炮兵同城死敌的热刺亦不好受，主力尽遣下在客场以0比2不敌英超垫底的诺丁汉森林，各赛事两连败。

森林状态明显较出色，林加德（Lingard）第9分钟的补射差点破门，随后在第20分钟的远射也射偏而无缘打破僵局，双方在半场互交白卷。

林加德（中）传射建功助森林淘汰热刺。（路透社）

下半场开场仅4分钟，林加德助攻洛迪（Lodi）兜射破门，森林以1比0领先。第56分钟，林加德终于如愿进球，助森林以2比0锁定胜局。

热刺全场9次射门只有2脚射正，整体破门乏力下，只好在时隔25年后不敌森林。

曼市轻取蓝军晋级

今晨的焦点战非曼市与“蓝军”切尔西莫属，虽然曼市大面积轮换，但得益于深厚的板凳实力，仍在主场以2比0轻取伤兵满营的蓝军。

上半场，蓝军边锋普利西茨（Pulisic）与小将刘易斯·霍尔（Lewis Hall）先后错失良机，曼市则有格雷利什（Grealish）屡次造险但欠缺临门一脚下，双方只能互交白卷。

第52分钟，曼市先凭马赫雷兹（Mahrez）的自由球破门，5分钟后，阿尔瓦雷斯（Alvarez）补射建功，得以2比0奏凯。

同样轮换的利物浦在常规时间与英甲的德比互交白卷，凭替补门将凯莱赫（Kelleher）在点球大战三次扑救，以3比2顺利晋级。