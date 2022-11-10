英格兰公布世界杯26人名单 麦迪逊搭上末班车

英格兰足球队主帅索思盖特（Southgate）在星期四（11月10日）公布了英格兰队参加卡塔尔世界杯的26人大名单。凭借着本赛季的出色表现，莱斯特（Leicester）进攻大将麦迪逊（Maddison）成功入选。

25岁的麦迪逊至今只代表英格兰队出场过一次，那还是在2019年11月。不过他本赛季至今已经在12场英超联赛中攻入六球，并有四次助攻。如此优秀的表现让主帅索思盖特决定在最后一刻将其招入国家队。

另一位引人关注的球员是切尔西（Chelsea）中场加拉格尔（Gallagher）。由于切尔西中场人才济济，加拉格本季只出战了622分钟。不过他上赛季在水晶宫（Crystal Palace）还是成功打动了索思盖特。此外本季在曼联失去主力位置的马圭尔（Maguire）也成功入选。

曼市（Man City）中场凯文·菲利普斯（Kalvin Phillips）也搭上了世界杯末班车。他之前一直有伤在身，在新加坡时间星期四凌晨的英格兰联赛杯中才刚刚伤愈复出。

英格兰队大名单