杜兰特三双助网队轻取尼克斯

美国职业篮球赛

（洛杉矶综合电）布鲁克林网（Brooklyn Nets）球星杜兰特（Durant）延续强劲表现，在本地时间昨天（11月10日）上午的美国职业篮球赛（NBA）贡献三双，助网队以112比85轻取纽约尼克斯（New York Knicks）。

杜兰特在该场比赛除了贡献29分，也摘下12个篮板以及做出12次助攻，这已经是他自本赛季开始后，连续第12场得分至少25分以上，是自“飞人”乔丹（Jordan）在1988-89年赛季连续16场得分25分以上后，最长的一次。

杜兰特的稳定强劲表现也确保了网队顺利从纳什（Nash）过度到沃恩（Vaughn）朝代。沃恩在上周从纳什手上接过球队教鞭，担任临时教练后，刚在星期三被正式委任为球队新帅。

杜兰特在球队摘下胜果后说：“我就是喜欢我们大家都在同一膄船上。”

“我的队友和我一样出色，他们为我创造机会，在防守上帮助我，也帮我抢篮板，是在团队的努力下我才能取得这样的成就。”

在昨天的另一场比赛上，孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）经过加时后以124比122险胜圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），莫兰特（Morant）与贝恩（Bane）各为灰熊贡献32分，两人也联手在加时赛拿下灰熊的最后七分，为球队的这场胜利立下汗马功劳。