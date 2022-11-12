世界杯前最后一轮联赛 球员担心受伤无法出征世杯

（伦敦综合电）欧洲足坛本周末将进行世界杯前的最后一轮联赛。

如今距离卡塔尔世界杯开幕只有一周时间，此时如果受伤几乎肯定无法参加世界杯赛。那些已经入选了各自国家队的球员面临着痛苦的纠结，恐怕无法在这轮联赛中全力发挥。

近期的欧洲赛事中，我们已经多次看到球员受伤，险些无缘世界杯的情况。“热刺”托特纳姆（Tottenham）的韩国籍球星孙兴慜、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的塞内加尔籍球星马内（Mane）都在近期的比赛中受伤。所幸他们的伤势并不严重，仍能赶在世界杯前康复。

另一些球员则没有这么幸运。切尔西（Chelsea）的英格兰右后卫里斯·詹姆斯（Reece James）上月在比赛中膝盖受伤，无法及时恢复，英格兰主帅索思盖特（Southgate）只能将其弃用。

詹姆斯表示，落选世界杯阵容让他感到崩溃。法国队的两大中场波格巴（Pogba）和坎泰（Kante）都因为伤病落选。中场实力下降大大降低了法国卫冕的机会。

而对于球会主帅而言，他们苦恼的是，虽然还有一场联赛要踢，但球员们的心思恐怕已经不在球会。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“我们现在有一场对布伦特福德（Brentford）的比赛，但球员们的眼睛已经钉在了世界杯上。”

“他们会想，如果在对布伦特福德比赛中受伤怎么办？这一场比赛的胜负不会直接影响到能否在英超中夺冠，但受伤的话他就会缺席世界杯。我在一个月前就一直在提醒他们要保持专注，但现在已经到最后一刻了。我们在星期六比赛，星期天他们就会去国家队报到。”

为了配合卡塔尔的气候，世界杯今年首次在北半球冬季举行。这意味着欧洲足坛要在赛季中期空出一个月配合世界杯。球会赛事因此只能进一步压缩赛程，比赛更加密集。例如，以往四个月踢完的欧冠小组赛，今年在三个月就全部踢完。除了伤病外，比赛密集过于劳累也是一大问题，这会影响到球员们在世界杯中的状态。