风不给力高科技无处施展 迪拜大奖赛首日帆船快不起来

国际帆船大奖赛

国际帆船大奖赛处处都是高科技的结晶，但科技再强还是要“看天吃饭”，迪拜站首日赛场刮不起强风，高速乘风破浪的场面不多。

国际帆船大奖赛（Sail GP）阿联酋迪拜站首日吹不起强风，打乱选手计划，高科技水翼也发挥不了最强作用。英国好手安斯利（Ainslie）从乱军中杀出，赢下前三轮比赛的两场。

真刀真枪，没有秘密，科技为辅，实力为主。明年1月来到我国的国际帆船大奖赛（Sail GP），处处都有科技的结晶，但这些高科技不是某些船队专有，而是由各队共享，旨在利用同样的比赛条件以选手实力决胜负。

赛事专用的F50水翼双体帆船至今最高时速由法国队在今年法国站比赛创造，达99.94公里，是速度最快的船种之一。

不过星期六（11月12日）在阿联酋迪拜展开的第七站比赛，风速在比赛初期骤减，因此各船无法提速，见不到在其他站中的速度与激情，但也更考验选手真功夫。

本站比赛是七站里赛道范围最窄的，在风不给力下，出现了几次船只几乎碰撞的情况。三轮比赛的圈数也一圈比一圈短。

总积分榜领先的澳大利亚出乎意料在九支船队里排名倒数第二，英国则在首轮仅拿下第六的情况下，赢下后两轮比赛，积25分排名第一。

曾为英国在奥运赢得四金一银的舵手安斯利赛后说：“在这种轻风下，大家都很接近，一个错误可能就落后所有船队后头，所以我压力很大，很庆幸我们能从后居上夺下好成绩。”

经历失望一天的澳大利亚舵手斯林斯比（Slingsby）则说：“真的很不幸，我们在练习做好准备，在赛道上自由运作水翼。但首场开始后风速大减，和预报的不一样，让我们惊讶。明天预告将有大风，希望这次能准确，让比赛更有趣。”

帆船装置不断创新 高科技冲刺速度

在大风飞扬下，斯林斯比提到的水翼将发挥巨大作用。安装在船体下方的J型水翼就像是飞机的机翼，运用科学原理将船体托起，让船只犹如在水上飞。

另外，可伸缩的三段式翼帆也是赛会科技的体现。翼帆也就是主船帆，可按照风的强弱在赛前拆卸调节，标准长度24米，大风天18米，小风天高达29米。本日比赛使用的翼帆就是29米。

水翼和翼帆各由一人控制，船上的其他四人则是舵手和策略师各一人，还有两名绞盘手。舵手顾名思义是掌控整艘船方向的选手，也是最后的决策者。绞盘手对体格要求很高，因为他们必须不断一前一后转动用绳连接到翼帆的绞盘，控制绳子的松紧。

策略师负责通过船上的屏幕等装置搜集赛场情况、对手动作等讯息，并传达给队员。和其他比赛不同，国际帆船大奖赛打破框架，将各队的比赛数据都实时公开给所有对手，考验选手的应变能力。赛会使用的甲骨文（Oracle）云基础设施，能从每艘船的超过100个传感器上，每秒处理共24万笔数据信息。各队也能在赛后从开源资料库研究对手的所有比赛资料，并对自身进行相应调整。

星期天（11月13日）将进行第四到第六轮比赛，六轮后得分最高的三队晋级决赛，一场定胜负。