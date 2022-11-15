澳洲羽球公开赛开打 骆建佑首圈获胜就能参加年终总决赛

澳洲公开赛男单多位种子球员退赛，首圈还未开打，前八种子里只剩下力争总决赛资格的头两号种子李梓嘉和骆建佑，以及来自日本的八号种子常山干太。我国羽将骆建佑只要在首圈拿下胜利就能锁定总决赛参赛权。

澳大利亚羽毛球公开赛是本赛季广州年终总决赛的最后一场积分赛，我国派出六名球员角逐四个项目，其中头号男单骆建佑有望在本站比赛搭上年终总决赛末班车。

澳洲公开赛在星期二（11月15日）开打，混双组合许永凯／陈薇涵预计在新加坡时间下午2时迎战台湾组合李哲辉／许雅晴，骆建佑、杨佳敏和女双金羽佳／黄嘉盈的比赛在星期三（11月16日）进行。

世界排名第三的骆建佑目前在总决赛积分榜以5万6490排名第七，只要在首圈战胜印度球员曼朱纳特就能锁定资格。澳洲公开赛属于超级300赛，首圈积分是1670分。

根据规则，只有在总决赛积分榜排名前八的球员才能参加这项一年一度的大赛，目前排名前五的各国好手都已确定参加资格，排名第六的日本球员奈良岡功大只要参加澳洲站，不论输赢都能锁定总决赛资格。

分别排在第八和第九的陆光祖（中国，5万6310分）和李梓嘉（马来西亚，5万4930分）理论上有望超越骆建佑，不过这两人在澳洲站恰好被分在同一区，预计第二圈就会交手，骆建佑若闯过首圈，他们当中便只有一人能获得资格。

由于澳洲公开赛不是大赛，因此世界排名靠前的安赛龙（丹麦）和周天成（台湾）等人都没报名，印度尼西亚“双子星”安东尼·金廷和佐纳丹锁定总决赛资格后退赛，“00后新星”昆拉武特（泰国）和叻斯亚·森（印度）也放弃参赛。

再加上七号种子、印度名将斯里坎特退出争夺，男单前八种子里只剩下力争总决赛资格的头两号种子李梓嘉和骆建佑，以及八号种子常山干太。

我国女将杨佳敏是新加坡史上首位获得总决赛参赛资格的球员，她在2021年参加过这项比赛。她在澳洲站将以八号种子身份角逐，首圈对手是台湾的白驭珀，她们不久前在海洛公开赛首圈交手过，当时杨佳敏以2比1逆转晋级。

世界第20的杨佳敏与世界第34的白驭珀此前一共交手过四次，前者以3胜1负占上风。若在第五次交手再度拿下胜利，她有可能会对上印度好手塞娜，她这半区实力最强劲的对手是世界第二的韩国球员安洗莹。

新加坡女双组合金羽佳／黄嘉盈则会与东道主组合西尔维娜／潘乐恩争夺次圈资格。

SPOTV将直播澳洲赛的半决赛（11月19日）和决赛（11月20日）。