通过虚拟实境比拼 我国明年6月举办首届奥林匹克电竞周

我国将于明年6月22日至25日举办首届奥林匹克电竞周（Olympic Esports Week），吸引海内外选手到来参与虚拟运动竞技。这项全球首办的盛会也凸显新加坡通过科技创新来推动实体和线上运动，让国人有更多渠道参与体育活动的策略。

为期四天的奥林匹克电竞周结合线上和线下体育竞赛，也会举办演示最新科技的展览会、研讨会和教育活动等。这次盛会也包括奥林匹克电竞系列的首个实体决赛，让选手通过虚拟实境比拼跆拳道与射箭等项目，增加电竞玩家之间的交流和互动。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期三（11月16日）在脸书发贴文说，当国际奥委会主席托马斯·巴赫今年4­月访问新加坡时，双方就商讨了新加坡举办大型奥林匹克电子竞技赛事的可能性。

他说：“这个可能性现在已经变成现实，这对新加坡来说是历史性的第一次，我们将在2023年成为第一个主办奥林匹克电竞周的国家！举办奥林匹克电竞周将进一步加强新加坡大型体育和虚拟体育赛事的阵容，也促进体育技术的发展和虚拟运动的创新。这能为本地和区域企业带来潜在商机，并为新加坡人带来参与运动的新方式。”

国际奥委会主席巴赫星期三在奥林匹克官网发声明说，首届奥林匹克电竞周是支持虚拟体育发展的一个重要里程碑，“新加坡在支持奥林匹克运动创新方面有着悠久历史，并于2010年举办了首届青奥会，我们期待着双方密切的合作。”

重头戏是首场决赛直播

新加坡全国奥理会委员、国际奥委会副主席黄思绵说：“全国奥理会和奥林匹克运动一样，都有探索虚拟体育发展的雄心。新加坡拥有举办虚拟竞技和电子竞技重要赛事的成功经验，我们很荣幸能与国际奥委会合作，实现这一共同愿景。”

奥林匹克电竞系列赛是基于去年奥林匹克虚拟系列赛取得的成功，在和国际单项运动联合会的合作下推出的全球虚拟运动模拟赛事。

奥林匹克电竞系列赛的首场决赛直播将是这次奥林匹克电竞周的重头戏。

国际奥委会在去年5月举办了首届奥林匹克虚拟系列赛，这项包含棒球、自行车、赛艇、帆船和赛车运动五项虚拟体育赛事的系列赛共吸引了来自100多个国家和地区的25万人参与。

首度“试水”成功后，国际奥委会决定将它发展为一年一度的赛事。鼓励虚拟体育发展、加强与电子游戏社群互动是“奥林匹克2020＋5议程”的重点。国际奥委会希望通过展览、教学和虚拟系列赛等形式，发展虚拟体育，弘扬奥林匹克价值观。

新加坡电竞总会会长黄崇庚对国际电竞周登陆我国喜闻乐见，他接受《联合早报》访问时说：“首届赛事明年在新加坡举行，这对本地运动员和游戏科技公司来说是一个重要的机会，可以向大家展示我国最好的一面。”