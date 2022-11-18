【世界杯】四大夺冠热门球队 谁能笑到最后

卡塔尔世界杯看点满满，四支争冠热门雄心勃勃。世界杯揭幕战将在下周一（11月21日）准时开踢，32支队伍角逐大力神杯，为球迷献上一场足球盛宴。

“桑巴军团”巴西、“高卢雄鸡”法国、“潘帕斯雄鹰”阿根廷和“三狮军团”英格兰，这四支世界排名位列前茅的球队备受看好。

桑巴军团 王者归来

巴西曾五夺大力神杯，是世界杯历史之最。从贝利（Pele）、罗马里奥（Romario）到罗纳尔多（Ronaldo）、小罗（Ronaldinho）、卡卡（Kaka），再到内马尔（Neymar），桑巴军团从来不乏世界级巨星。

可是，巴西上次问鼎大力神杯已是20年前。2006年以来，他们在国际足坛的最高赛事表现平平。尽管曾在2014年世界杯闯入四强，可半决赛却以1比7的耻辱战绩惨遭德国淘汰，成为队史污点。

2019年7月7日，巴西队在主教练蒂特率领下获得美洲杯冠军。（法新社）

如今，巴西以世界排名第一之姿强势归来。主教练蒂特（Tite）在26人参赛大名单中，带上了九名锋线球员。不仅有球队主心骨内马尔，还有皇马双子星维尼修斯（Vinicius）和罗德里戈（Rodrygo）、本赛季在阿申纳球队发挥亮眼的热苏斯（Jesus）和马丁内利（Martinelli）等强力球员，让巴西的豪华前场阵容，能够随时刮起进攻风暴。

这届世界杯，将是蒂特执教巴西的最后一届国际大赛，全队齐心向第六颗星发起冲击。

誓破卫冕冠军魔咒

法国队在本届世界杯只有一个目标，就是卫冕。

不过，高卢雄鸡近期状况不断。先在欧洲国家级联赛上六场只取一胜，险些降级；后来又遭遇伤病困扰，球队大将博格巴（Pogba）、坎泰（Kante）以及金庞贝（Kimpembe）都因伤无缘世界杯比赛，让法国中后场实力有一定程度的下降。

姆巴佩本届世界杯的状态，将决定法国队能走走多远。（法新社）

此外，法国队还面临两大“冠军魔咒”。第一是从2010年南非世界杯开始，所有卫冕冠军都止步小组赛阶段；第二则是世界杯历史上已经60年没有球队成功卫冕。从“玄学”角度看来，法国重摘桂冠难度不小。

虽然法国问题重重，可冠军教头德尚（Deschamps）的班底仍然实力不俗，就看这支队伍能否捍卫荣誉。

梅西的最后一舞

阿根廷已经三年未尝败绩，火热的状态也让他们成为2021年美洲杯和今年欧美杯的双料冠军。

虽然这次阿根廷阵容似乎不如往届星光熠熠，可在主帅斯卡洛尼（Scaloni）麾下，阿根廷球员培养出了强大的凝聚力。球员结构更加年轻化的同时，也不乏大赛经验。

更不用提，阿根廷阵中的绝对核心，世界数亿球迷眼中的焦点，七座金球奖得主梅西（Messi）。35岁的梅西此前宣布，这将是他参加的最后一届世界杯。他能否带领蓝白军团弥补八年前错失冠军的遗憾，值得关注。

2021年7月11日，梅西率队获得美洲杯冠军，是阿根廷28年来首个大赛冠军。（法新社）

美洲杯冠军不是梅西的终点，若潘帕斯雄鹰延续火热状态，梅西的世界杯最后一舞，将迎来完美谢幕。

触底反弹 砥砺前行

英格兰群星闪耀，队员皆是英超人气明星，也在本地拥有庞大的球迷群体。

虽然三狮军团多年来在国际大赛表现往往令人失望，不过自从索斯盖特（Southgate）执教以来，年轻的英格兰屡获殊荣。不仅在上届世界杯闯入半决赛，去年还差点获得欧锦赛冠军，一路以来都气势十足。

凯恩作为球队核心，是英格兰取胜关键人物。（法新社）

可是，英格兰今年的表现有所下滑，欧洲国家联赛一场不胜，降级已成定局。

尽管如此，英格兰实力还在，从小组出线应该不成问题。但是这支队伍究竟能触底反弹，还是再令球迷失望，目前还看不出端倪。

四大夺冠热门能走多远？哪支队伍又能笑到最后？全世界球迷，都在翘首以盼。