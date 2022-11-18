四部足球纪录片 带你迎接世界杯

卡塔尔世界杯本地时间11月21日凌晨零点开幕。迎接这项四年一次的体育盛事，大家不妨趁着这个周末观赏一些和足球及世界杯有关的纪录片和剧集，《联合早报》就为各位推荐四部值得一看的作品。

1.《FIFA 揭秘：足球、金钱与权力》（FIFA Uncovered）

这部由网飞（Netflix）制作的四集纪录片上星期推出，以2015年5月九名国际足总（FIFA）高层因涉嫌贪腐被捕的惊天新闻为切入点，深入剖析FIFA这些年来在前主席布拉特尔（Blatter）掌权时期的乱象。

卡塔尔在2010年获得承办世界杯的资格。由于卡塔尔是历来承办世界杯最小的国家，当时他们的足球基础设施薄弱，最后还打败从各方面来说条件更佳的美国获得主办资格，因此有关他们贿选的争议多年来未间断。

在世界杯这项商业价值极高的赛事中，一共有22名FIFA执委有投票权决定谁能主办世界杯，也正是因为这样的巨大权力，导致部分执委出现疑似收贿的行为。

不过国际足总委任的独立调查员认为，没有任何直接证据显示有任何贿选行为影响了最终结果，卡塔尔才保住了世界杯主办权。但布拉特尔和当时的欧洲足联主席普拉蒂尼（Platini）等人也因为这场2015年的风波下台，FIFA也因此大换血。

2. 《队长视角：逐梦世界杯》（Captains - The Chosen Few）

全球有超过200个国家，但只有32个能进入世界杯的足球殿堂。这部由国际足总和Netflix在今年10月24日推出的八集纪录片，跟拍了六名国家足球队队长和球队，记录他们参加世界杯外围赛，争取正赛资格的心路历程。

这六队来自全球六大洲，有本届世界杯参赛队：五届世界杯冠军巴西和上届亚军克罗地亚，以及无缘亮相卡塔尔的非洲国家加蓬、亚洲的黎巴嫩、盛产田径名将的加勒比海岛国牙买加，以及太平洋岛国瓦努阿图。

六队里面，大家较为熟悉的队长包括巴西的蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）、克罗地亚的莫德里奇（Modric）和加蓬射脚奥巴梅杨（Aubameyang）。通过他们的视角，观众可以看到场内外的球队情况，了解他们的心声。剧集也记录了像瓦努阿图这类志在参与的小国，兴致勃勃来到卡塔尔参加外围赛后，却又因冠病疫情退赛的心碎过程。

国际足总也将在卡塔尔世界杯后，上映第二系列的《队长视角》，记录参加正赛的球队如何一步步冲击世界之巅。

3. 《下一球成名》（Next Goal Wins）

如果你喜欢看一支球队成长的故事，一定不能错过《下一球成名》。2001年，位于太平洋中央的岛国美属萨摩亚（American Samoa）在世界杯外围赛中以0比31惨败给澳大利亚，写下国际足球史上的最大败仗。

作为当时足球实力最弱，常年世界排名垫底的国家，美属萨摩亚自1994年起参加国际赛17年间吞下30连败，直到2011年11月的世界杯外围赛第一圈才以2比1战胜大洋洲另一岛国汤加（Tonga）。这得多亏前一个月才上任的荷兰籍主帅荣根（Rongen）。

这部于2014年推出、由英国制作公司Archer's Mark推出的纪录片，讲述了美属萨摩亚如何在屡败屡战下，经由荣根短时间改造球队，迈出在国际足坛上的一大步。本片曾被英国独立电影奖评委年度最佳纪录片，并在近期被改编成电影，由《雷神3》导演维迪提（Waititi）指导，将在明年4月上映。

尽管美属萨摩亚距离世界杯仍非常遥远，但他们也在慢慢进步，在2015年进行的俄罗斯世界杯外围赛上，取得两胜一负，差点就能晋级第二圈。他们目前的世界排名是第188位。

4. 《两个埃斯科巴》（The Two Escobars）

这部由ESPN配合台庆30周年在2010年推出并获奖无数的影片，通过连接哥伦比亚两个鼎鼎大名的埃斯科巴的人生故事，揭示了90年代哥伦比亚对足球的狂热，和当时哥国足球产业背后的受赌博、暴力和毒品掌控的丑恶。

安德烈斯·埃斯科巴（Andres Escobar）是哥伦比亚出征1994年美国世界杯时的后卫兼队长，却因为在小组赛第二场攻入一记乌龙球，导致球队败给美国出局，在回国后被一名大笔押注哥伦比亚获胜的赌徒六枪夺命。

巴勃罗·埃斯科巴（Pablo Escobar）是哥伦比亚杀人无数的大毒枭，可说是史上最有钱的罪犯，所用有的梅德林集团一度掌控美国的80%可卡因市场。他也是个足球迷，大笔资助了安德烈斯所在的国民竞技（Atlético Nacional）及哥伦比亚国家队，因此上世纪八九十年代的哥伦比亚足球界，到处充斥着毒品、黑钱等黑暗交易。

巴勃罗多年来受到哥伦比亚警方、美国政府和竞争对手的压力，最终也在1993年被围剿杀害。两个埃斯科巴，前者受人敬仰，后者十恶不赦，尽管互不相关，却又似乎有无限牵连。