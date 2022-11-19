曼联风波持续发酵 帅罗斥滕哈格故意挑衅缺乏尊重

针对在曼联2比0击败托特纳姆的联赛中拒绝上场，并提前离席一事，帅罗认为滕哈格最后一刻派他上场是挑衅，不尊重他的行为。

（曼彻斯特综合电）曼联（Manchester United）风波持续发酵，“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）指主帅滕哈格（Ten Hag）最后一刻派他上场是挑衅的行为。

帅罗在上周末播出的一则访谈预告中，无预警地向曼联开炮，指球队有人想逼他走且感觉被背叛，在足坛引起一片哗然。这段与“TalkTV”主持人摩根（Morgan）进行的访谈完整版已于星期三（11月16日）及星期四（17日）播完，帅罗在最后一集的访谈中针对在10月19日曼联2比0击败托特纳姆（Tottenham）的英超联赛中拒绝上场，并提前离席一事，继续炮轰滕哈格，认为对方这么做分明是在挑衅他。

他说：“我觉得他是故意的。我被激怒了。我不尊重他，因为他不尊重我。”

帅罗甚至认为那是曼联的“阴谋”，他说：“我认为这是球会的一个策略，他们就希望我如此反应。”

“我对曼联的沟通方式非常、非常、非常、非常失望。”

“老实说，我从未与任何球会或任何教练有过问题，但他们却将我禁赛三天，这对我来说很长。”

根据英国媒体报道，曼联在访谈预告上周末播出后大为震惊，但会等待完整版访问播出后再决定下一步动作，不排除与帅罗提前解约的可能性。

其实，在曼联确定无缘本季欧洲冠军联赛后，有关帅罗想离队的传闻便不绝于耳，但帅罗最终还是留在曼联，而有不少报道指这名葡萄牙球星其实在欧洲足坛无人问津。

帅罗在访谈中也特意提到了这件事，显然非常介意，他说：“那些垃圾媒体说没人要我，那完全是错误的。我在这里很开心，有动力要在这里度过一个美好赛季，但他们却一直重复着：‘没人要克里斯蒂亚诺（帅罗）’。试想一名在上季攻入32个进球（包括国家队）的球员，怎么会没人要呢？”

帅罗还透露，自己拒绝了一份来自沙特阿拉伯，约3亿5000万欧元（约4亿9800万新元，1欧元兑1.42新元）的合同。

帅罗缺席无阻葡萄牙 痛宰尼日利亚

来临世界杯，帅罗将第五次代表葡萄牙参赛。尽管他因为肠胃炎而缺席了球队在本地时间星期五（18日）凌晨的世界杯热身赛，但葡萄牙仍在主场以4比0横扫尼日利亚，而有趣的是，葡萄牙的首两个进球均来自帅罗的球会队友费尔南德斯（Fernandes）。

赛后，费尔南德斯毫无意外地被问及对于帅罗炮轰曼联的看法，但这名曼联中场却很巧妙地回避了问题。“我没有看采访，所以我没有问题”，并强调现在是国家队比赛，只会想着葡萄牙。

巧的是，网上日前就流传着一个费尔南德斯回归国家队后冷漠对待帅罗的视频，但前者强调那个视频具误导性，同一个但有声的版本显示了两人其实有说有笑。