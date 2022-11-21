世界杯开锣 东道主卡塔尔首战失利

本地时间星期天（11月20日）凌晨零时，随着意大利籍主裁罗萨图（Orsato）在拜特体育场吹响开场哨，2022年卡塔尔世界杯正式开赛。东道主卡塔尔没能表现出亚洲冠军的风采，在揭幕战中0比2不敌厄瓜多尔。

可容纳6万人的拜特体育场几乎座无虚席。比赛开场前，主办方呈现了一场精彩的开幕演出，美国著名非洲裔演员摩根·弗里曼（Morgan Freeman）在开幕式中串场，呼吁各种文化应包容共生。

与弗里曼一同登台的还有出生在卡塔尔的世界杯大使穆夫塔。由于患有尾部回归综合征，穆夫塔天生没有下半身，但他用双手行走，擅长潜水、冲浪等多种运动。韩国防弹少年团主唱田柾国在开幕式中献唱主题曲。

东道主卡塔尔在揭幕战中对战厄瓜多尔。尽管历经多年准备，但从未参加过世界杯正赛的卡塔尔还是显得紧张生疏，上半场表现与对手差距明显。厄瓜多尔队长瓦伦西亚（Valencia）成为本届世界杯的第一位明星，上半场就攻入两个进球。或由于大量球迷离场，比赛看台在下半场变得空旷，但卡塔尔下半场表现有所改进，没再丢球。这也是世界杯历史上，东道主首次在揭幕战输球。

本地球迷反应偏冷

在新加坡追看世界杯的球迷，由于卡塔尔和对阵的厄瓜多尔两支球队都非传统豪强，球队也没有广为人知的球星，因此在世界杯开赛首个夜晚，提供免费观赏直播的几个场所，都显得冷清。

比赛开始时，老巴刹直播区只有约10人观赛。赞美广场虽人较多，但多数人都不是冲着世界杯开赛前往，连第一球射入龙门时，也没人欢呼。

德国队球迷杨德宇（24岁，学生）和两名同学在老巴刹用餐后一同观看了世界杯开幕式，但他们在揭幕战开始前便选择离开。

杨德宇说：“今年揭幕战的两支球队没什么看头，东道主没有往届实力那么强。”

为配合世界杯，老巴刹设置了130英寸的LED显示屏直播赛事，并成功申请到将售酒时间延长至凌晨3时。但多数商贩目前仍处观望状态，他们将视下来的人潮情况，才决定是否延长营业时间。

大巴窑、巴西立、兀兰、后港和裕廊西的五家ActiveSG体育中心，个别能容纳50人。不过，裕廊西体育中心二楼的免费直播区只摆出23张椅子，开场时仅有11人在场。

曾在德国生活七年而支持德国队的奚江楠（12岁，学生）在比赛开始的两个半小时前就和父亲抵达直播区。

看揭幕赛直播的人不多，令她有一点失望，但她说相对安静的环境，让她和爸爸能够好好观赏比赛，培养感情也不错。