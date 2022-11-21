最后一支抵境球队 中卫席尔瓦：希望巴西是最后一队离开

（多哈综合电）巴西队在星期六（11月19日）深夜抵达卡塔尔，成为本次参赛32支球队中最迟入境的球队。

这支五届世界杯得主、南美洲劲旅是在当地时间晚上11时从意大利的都灵飞抵多哈。巴西在本次世界杯的南美洲区外围赛保持不败，以积分榜头名晋级本次正赛，是这次比赛的夺冠最大热门球队。

最后一支抵境的参赛球队，巴西队中卫蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）希望巴西也会是最后一支离开的球队。

他说：“感觉就像我是首次参加世界杯一样，我很高兴，以往参加世界杯的场景如电影般浮现在我脑海里。”

“我们希望迎来一届美妙的世界杯，我们是最后一支到达的球队，我希望我们也会是最后一支离开的队伍。”

在四年前的俄罗斯世界杯，巴西在复赛遭比利时淘汰，本届比赛他们与瑞士、喀麦隆与塞尔维亚同列G组，将在来临星期四的首场小组赛对垒塞尔维亚。

巴西队最后一次捧起大力神杯是在2002年的日韩世界杯。本次卡塔尔世界杯他们将在世界上身价最高、效力法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）球星内马尔（Neymar）的压阵下，冲击球队史上的第六座世界杯冠军。这名30岁球星在本赛季的19场法甲联赛为PSG贡献了13个进球与11次助攻。

自2021年的美洲杯决赛败给由梅西（Messi）领衔的阿根廷队后，巴西队在过去15场比赛未曾吞下败绩。