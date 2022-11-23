我国高球队夺野村杯个人与团体亚军

我国男子高尔夫球队上周五在“野村杯”暨第29届亚太业余高尔夫球队际锦标赛助新加坡缔造佳绩，获得这项比赛历来首枚个人赛银牌和团体赛亚军。

功勋教练巴拉德执教四年后约满回澳洲，我国高球总会目前正积极寻找下一位国家教练。

在教练巴拉德的带领下，我国高球队这几年获得许多出色成绩，他们在2019年的普渡杯（Putra Cup）赢得团体和个人金牌，同一年的菲律宾东南亚运动会不仅夺回男子个人暌违30年的金牌，也将男子团体银牌收入囊中。

女子个人赛方面，我国在今年举行的河内东运会实现突破，首次参赛的爱丽莎带回阔别七年的奖牌，以第二名的成绩完赛。

巴拉德说：“这批新加坡运动员一路走来已经取得了很多成就，为下一批接替他们的人铺平了道路。他们中的有很多人在个人赛和团体赛都写下了最佳成绩。我会带着沉重的心情离开在新加坡高球总会和我共事的这些人。这不是告别，我很快就会再次和你们相见。”

在上周五结束的野村杯赛中，由廖广益、韩镇光和洪孙达组成的新加坡队以低于标准杆17杆的成绩结束征程，这是他们在野村杯历来最佳成绩。冠军属于日本队，成绩是低于标准杆24，韩国队以低于标准杆16杆的成绩排名第三。

2019年东运会男子高球个人冠军廖广益也在野村杯个人赛事斩获银牌。这是他代表新加坡的最后一场业余赛事。

已执教我国高球队四年的巴拉德的任期会在2023年1月底结束，他之后就会回澳洲。新加坡高球总会在官网放上招聘启事，寻找符合资格的全职国家教练，截止日期是下个月7日。