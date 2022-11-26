我国泳将张正伟陈永进柯正文达亚运会A标

我国三位泳将张正伟、陈永进和柯正文在本周为期四天的大赛选拔赛中表现出色，一共在男子50米自由泳、50米仰泳和100米蝶泳达到杭州亚运会A标。

新加坡游泳总会在星期三（11月23日）至星期六（26日）举行大赛选拔赛，让我国泳手能借着这个比赛去争取参加2023年的东南亚运动会、亚运会和世界游泳锦标赛的机会。除了前奥运冠军约瑟林，大部分本地国家队泳手都角逐了这项赛事，其中张正伟、陈永进和柯正文的表现最突出。

陈永进在男子50米自由泳达到亚运会A标。（档案照）

25岁的张正伟在男子50米自由泳决赛以22秒13率先触壁，达到本届亚运会A标（22秒59）和东运会A标（22秒85），这项成绩放在2018年雅加达亚运会还能获得一枚银牌。

张正伟今年在短距离均有不俗表现，在东运会包揽了男子50米自由泳和蝶泳金牌，在伯明翰共和联邦运动会也斩获了50米蝶泳银牌。他并没有参加这次大赛选拔赛的50米蝶泳。

进入2024年巴黎奥运会周期，由于这项四年一届的赛事没有50米蝶泳项目，力求搭上奥运列车的张正伟将目光锁定在100米蝶泳和男子50米自由泳。他在50米自由泳的最好成绩（21秒93）在今年所有亚洲泳手中能排名第二，而且也达到奥运A标（21秒96）。奥运资格赛将在2023年开始，若张正伟维持好状态将有很大机会获得奥运资格，也有望站上亚运会领奖台。

在大赛选拔赛达到50米自由泳亚运会A标的还有陈永进，时间为22秒56。

我国泳将柯正文达到两个亚运会参赛A标。（新加坡游泳总会提供）

此外，达到亚运会A标的还有柯正文，他在男子50米仰泳和100米蝶泳分别以25秒52和52秒42达标。只有东运会100米蝶泳的A标（52秒98）要求比亚运会（53秒00）高，在这项选拔赛只有柯正文一人达到A标，曾在这个项目获得奥运冠军的约瑟林没有参赛。

张正伟也角逐了这个项目，不过以53秒11结束比赛。