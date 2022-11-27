阔别19年澳洲再闯戴维斯杯决赛

澳洲上一次闯入戴维斯杯网球团体赛决赛还是在19年前，此役他们将竭尽全力，为自己争夺史上第29座奖杯。

（马拉加综合电）阔别19年，澳大利亚再次打入戴维斯杯网球团体赛决赛，并将与加拿大和意大利之间的胜者争冠。

戴维斯杯网球团体赛半决赛星期六（11月26日）在西班牙南部城市马拉加进行，澳洲以2比1淘汰克罗地亚，率先杀进决赛。

首局比赛，克罗地亚的博尔纳·丘里奇（Borna Coric）以6比4和6比3战胜澳洲选手坛纳西·科基纳吉斯（Thanasi Kokkinakis），先下一城。随后，澳洲选手亚历克斯·德米纳尔（Alex De Minaur）以两个6比2战胜马林·西里奇（Marin Cilic），将大比分扳至1比1平。决胜局，来自澳洲的马克斯·普塞尔（Max Purcell）／乔丹·汤普森（Jordan Thompson）组合以6比7、7比5和6比4战胜尼古拉·梅克蒂奇（Nikola Mektic）／马特·帕维奇（Mate Pavic）组合，成功闯进决赛。

澳洲队长莱顿·休伊特（Lleyton Hewitt）赛后感慨道，这一刻他们已等待太久。他说：“能够闯进戴维斯杯决赛，我为大家感到骄傲。我们很幸运，在很久以前，我们也赢了不少冠军。作为一名球员，我知道打决赛意味着什么，真的很高兴他们能打决赛。”

41岁的休伊特曾在2003年代表澳洲参加对阵西班牙的戴维斯杯网球团体赛决赛，那年之后澳洲就再没打入戴维斯杯网球团体赛决赛。

西里奇10次双误促败局

31岁的西里奇曾随克罗地亚队在2018年夺冠，本场比赛他共出现了10次双误，这给了德米纳尔赢球的机会。

谈及自己的对手西里奇，德米纳尔赛后称赞道，他在这项运动中取得了惊人成就，是一名资深参赛选手。

“我知道会发生什么，所以我知道要赢得这场比赛绝非易事。我必须尽我所能，保持稳定，同时努力打出侵略性。”

去年初，丘里奇接受了右肩手术，直到今年3月才回归赛场。这名世界排名第26位的克罗地亚选手赛后表示，自己在养伤期间，就一直关注着戴维斯杯，“能够为克罗地亚参赛对我来说是一种很特别的感觉。”

“今天的比赛太艰难了。（但）对我们来说，继去年闯入半决赛后，今年又是伟大的一年。”

澳洲将在星期天（11月27日）的总决赛中对阵加拿大和意大利之间的胜者，倘若获胜，他们将为自己赢得第29座戴维斯杯。