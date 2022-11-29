狮展雄心计划下 本地20青年足球员到马德里训练

“狮展雄心”计划在星期一（11月28日）宣布与西班牙甲级联赛足球学院合作。西甲学院成为狮展雄心计划的首个海外训练伙伴。首批20名青年足球员已经开始在西甲学院接受一个月的训练。

西甲足球学院是西甲及NBA（美国职业篮球赛）合办体校的一部分，位于西班牙马德里。日本和韩国的青训人才也常在这里训练。“狮展雄心”计划认为，这一合作为创造生态环境铺下奠基石，让新加坡最优秀、最有潜力的足球人才可以更好地追逐梦想。

狮展雄心执行理事会主席、文化、社区及青年部高级政务次长蔡瑞隆在西班牙，探访了正在那里接受一个月训练的20名足球员。他说：“我们希望构建起一个青年足球发展的生态环境，让我们有才华的年轻球员可以在学业和足球两方面都得到完善支持。将他们带出新加坡，是给他们一个挑战，让他们离开舒适区，去和最优秀的同龄人一起训练和比赛。”

“我们要培养下一代的足球员，西甲和NBA合办体校代表着我们想要合作的理想伙伴。这是一个专门建造的卓越体育中心，这里有国际学校、有宿舍、有体育设施，让我们的年轻球员可以沉浸在高水平的竞技环境中。”

除了希望打入世界杯外，狮展雄心计划更立志于全方位提升新加坡足球水准。该计划将在明年设立两所女子足球学校，以提升本地女足水准。