英足总杯赛程出炉 曼市硬碰切尔西

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

　瓜迪奥拉率领的曼市将在1月初迎来魔鬼赛程，短短两天内要对战切尔西两次，势必是让他头痛的问题。（法新社）
　瓜迪奥拉率领的曼市将在1月初迎来魔鬼赛程，短短两天内要对战切尔西两次，势必是让他头痛的问题。（法新社）

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足总杯抽签出炉，64支球队将展开激战，其中不乏强强对话，一共有五支英超球队将提前交战。英超劲旅曼市（Man City）将迎来繁忙赛程，连续对抗强敌，他们会在第三轮迎战切尔西（Chelsea）。

切尔西和曼市在不久前的联赛杯第三轮有过对决，当时曼市以2比0击败切尔西。

曼市和切尔西的足总杯第三轮比赛会在1月7日进行，而1月6日刚好是这两队在联赛第19轮的较量。这个赛程对曼市来说强度非常大，因为他们从1月6日到1月20日会连续对阵切尔西（两次）、曼联和热刺。

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