未获判罚球 卡瓦尼赛后怒砸VAR屏幕

对垒加纳的大战中，乌拉圭前锋卡瓦尼（Cavani）补足时间在禁区内遭加纳后卫从背后撞倒，但裁判拒绝判罚球，录像助理裁判（VAR）也没有介入。愤怒的卡瓦尼在赛后离场时一拳打倒场边的VAR屏幕，以发泄内心中的苦闷。

在比赛补足时间，卡瓦尼带球突入禁区，加纳后卫赛义杜（Seidu）一路紧追不舍，赛义杜的膝盖与卡瓦尼的腿部相撞，从身后将卡瓦尼撞倒，但德国籍主裁判西伯特（Siebert）对这一幕没有任何表示，VAR也没有提醒主裁判介入。