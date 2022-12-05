渣打马拉松赛全面恢复 4万选手雨中畅跑

渣打银行新加坡马拉松赛星期天（12月4日）早上在雨中进行。今年的赛事是疫情后首次全面恢复，各组别共吸引约4万名选手参赛，包括5000多名国外选手。

半程和全程马拉松赛原定于凌晨4时30分开跑，受雷雨天气影响延后一小时。

凌晨3时30分左右，闪电开始频频划过夜空，约4时20分下起瓢泼大雨，不少参赛者担心赛事会被迫取消。清晨5时过后大雨渐歇，主办方宣布活动于5时30分重启，F1维修大楼上的万名参赛者高声欢呼。

半马女选手施文丽是唯一进入前五名本地参赛者

肯尼亚选手一如往年般表现耀眼，包揽全马及半马男子组前五名和女子组的前三名。

本地选手施文丽（40岁，公务员）以1小时22分53秒的成绩完成21.1公里半马，位列女子组总成绩第五名，是全马及半马赛事中，唯一进入前五名的本地参赛者。

她受访时说，肯尼亚选手实力坚强，虽然自己没跑出最佳成绩，但在这样的天气状况下，个人的整体状态还不错，对这个成绩也很满意。“4时多的时候，雨下得非常大，我们都一度担心比赛会取消。”

施文丽自2007年开始参与多项国际马拉松赛事，并在今年9月举行的古晋马拉松赛，获得女子组半马冠军。她和丈夫都是马拉松爱好者，她的丈夫今年报名参加了全程马拉松。

全程马拉松男子组前三名成绩仅有三秒之差。首次参与这项赛事的肯尼亚选手埃塞克尔·奥穆罗（Ezekiel Omullo，34岁）力压同胞，以2小时20分钟20秒的成绩获得冠军。

疫情期间，埃塞克尔在家附近开农场养鸡，每周售卖鸡蛋可赚约55元新币，这次获得冠军将为他带来一万元的奖金。“我没有选择，全家人都依靠我，我必须做点什么。前一刻，我还靠着我喜欢的跑步赚钱，下一刻，我就做回农民。”

这项赛事在2020年因疫情取消，去年转为线上线下混合模式举办，今年全面恢复各级别赛事，不仅让马拉松爱好者兴奋不已，也吸引了不少新人参加。

首次挑战全马的张核（32岁，房产销售）去年曾参与虚拟跑。他坦言在雨中奔跑，鞋袜都湿透，加上脚痛，让他中途想放弃，但看到年长的、拖着轮胎的或者光着脚的选手都在奋力奔跑时，他受到鼓舞，于是坚持下去，最终在限定时间内完赛。

原计划报名10公里赛事的黄一雄（29岁，区块链经理）在朋友鼓励下首次挑战半马。他说，全靠意志力支撑完成挑战，并相信这次难得的经历，将在未来人生中不断激励自己前进。