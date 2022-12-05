日本前锋堂安律：板凳深度决定胜负

（多哈法新电）在对垒德国与西班牙两场关键胜利为日本队贡献进球的堂安律相信，球队的板凳深度将助他们击败克罗地亚，取得历史性的复赛资格。

这名效力于德国球会弗赖堡的前锋在本次卡塔尔世界杯两次候补上场为球队立功。他相信日本板凳上的选项将让球队踢入复赛。在对垒德国的首场小组赛，堂安律候补上场后四分钟取得进球，对垒西班牙的最后一场小组赛则是上场后两分钟立功。

他说：“在场上是11对11，不过作为球员，我们讨论的是26对11。”

“这次比赛允许五名替补球员，我认为这项条例的改变对我们有利，我们板凳上有能改变比赛的球员。”

日本队主帅森保一在这次比赛的换人战略受到高度的表扬，日本在小组赛所攻入的四个球中，有三个出自板凳球员。另一名替补三笘薫则在对垒西班牙的比赛作出了关键性的助攻。

堂安律表示，他在德国与荷兰的球会生涯让他学会如何以候补身份为球队做出贡献。

他说：“我替补上场后取得了很多进球。在艾恩德霍芬（PSV），我开始时是替补的角色，我知道如何做好替补上场的准备。”

“当然，作为一名球员，我不会对自己留在板凳感到开心，不过就如领队所说的，在这样的比赛，我们需要所有26名球员都能上场。”

对于16强赛对手，堂安律相信这会是场竞争非常激烈的比赛。

他说：“我对他们的印象是一支顽强、坚韧的球队。他们有很多资深、比赛经验丰富的球员。如果你看上届世界杯，他们有两次点球击败对手，一次加时，所以可以看出他们是一支努力，不放弃追求胜利的球队。”

如果堂安律在次圈赛再次进球，将成为日本史上首名在单届世界杯攻入三球的球员，不过这名24岁前锋表示最重要的是为球队取得复赛资格，是否能成为首名单届进三球的日本球员并不重要。

他说：“从今天开始，我要自己忘记已经取得两个进球。最重要的是闯过16强赛这一关。”