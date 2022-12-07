巴西主帅蒂特： 跳舞庆祝纯粹是喜悦举动

（多哈综合电）巴西主帅蒂特（Tite）在球队进球后与球员共舞惹争议，这名主帅表示这纯粹是喜悦的举动。

在星期二（12月6日）凌晨结束的16强对阵韩国的比赛中，巴西理查利森（Richarlison）在比赛第29分钟攻进一球，帮助巴西取得3比0领先。进球后，巴西队的球员纷纷冲到教练席上欢庆，61岁主帅蒂特也加入到跳舞的行列之中。

蒂特说：“我们努力适应球员的特点。他们都很年轻，我尝试去读懂他们的语言，他们语言的一部分就是跳舞。”

他也透露，球员们在赛前就告诉他，如果他们取得进球，就会让自己和他们一起跳舞。而他也认为，跳舞庆祝是对巴西大胆进攻表现的纯粹喜悦，这有助于他与年轻球队建立感情。

然而，这样的行为并不能被所有人接受。前曼联队长基恩（Keane）就说：“人们说这是他们的文化，但我认为这是对对手的不尊重。”

为此，蒂特还特意解释：“除了为进球感到高兴，为球队感到高兴，为比赛的表现感到高兴，我没有别的意思。我并没有不尊重对手，也没有不尊重（韩国主帅）保罗·本托（Paulo Bento），他是我非常敬重的一名教练。”

半场时间，巴西就凭借维尼修斯（Vinicius）、内马尔（Neymar）、理查利森和帕克塔（Paqueta）的进球取得4比0的领先优势。下半场，韩国替补出场的白昇浩打进一个安慰球，比赛巴西胜4比1结束。