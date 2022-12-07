【世界杯】绿茵场外的善意星火

足球号称世界第一大运动，影响力巨大。球员除了在绿茵场上热血拼搏，在场外也往往散发出充满社会关怀的人格魅力。

本届卡塔尔世界杯，多支球队在开赛前，通过行动表达自己的社会责任。

伊朗拒唱国歌 英格兰单膝跪地 各有用心

11月21日世界杯B组第一场赛事，伊朗对阵英格兰，赛前有两件事引起舆论注意。

在开赛前唱国歌的环节，伊朗队全体球员珉唇静默，没有跟唱国歌；另一方的英格兰队则有好几名队员单膝下跪。双方“特立独行”的动作实际在为两件不同课题发声。

伊朗球员不唱国歌，是表达他们对伊朗国内“头巾示威行动”的支持。

事源今年9月16日，伊朗道德警察指控22岁女子马赫萨·阿米尼（Mahsa Amini）佩戴头巾“不当”而将她逮捕。阿米尼之后疑遭警暴猝死。这一消息引起民愤，伊朗全国各地爆发反政府示威活动，为女性争取自由与权益，迄今已造成300余人死亡。

因此，伊朗球员以不唱国歌、球赛报捷也不庆祝等方式，对示威者表示支持。

11月21日，伊朗国家队在世界杯比赛开始前拒唱国歌（法新社）

同场的英格兰也不遑多让，开赛前多名球员单膝跪地，以表达对种族歧视的反对。

这一动作源于美国非裔人权运动领袖马丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）和其他民权示威者。1965年3月，他们单膝跪地，在美国亚拉巴马州塞尔玛（Selma）市祈祷，以非暴力方式抗议美国黑人遭遇的歧视待遇。

英格兰球员在对阵伊朗的比赛开始前单膝下跪，表达对种族歧视的反对。（法新社）

2020年5月，非洲裔男子弗洛伊德遭美国白人警察跪压致死，暴露了种族歧视现象在美国有多根深蒂固。此后，英格兰球员就经常在比赛前单膝下跪，表达对种族歧视的控诉。尤其种族歧视在足球场上一点儿也不少见：英格兰非裔球员拉什福德、桑乔、萨卡，均在踢失罚球后受尽种族相关的辱骂；法国新进前锋姆巴佩也透露自己曾因在球场上遭到种族歧视而萌生退意。球员希望借着世界杯舞台，向全球球迷发出反种族歧视呼声。

德国镜头前集体捂嘴 抗议国际足总反同性恋立场

德国队11月23日在赛前拍摄团体照时集体捂嘴，以抗议国际足总禁止球队穿戴支持同性恋、双性恋与跨性别者（LGBTQ）社群的“OneLove”彩色臂章参赛的决定。由于卡塔尔法律禁止同性恋，国际足总早前威胁，包括德国在内的七支欧洲队伍若穿戴这个彩色臂章参赛，将面临制裁。

11月23日，德国队员在世界杯赛前合照时集体捂嘴。（法新社）

多支球队原本还打算配戴“反歧视多元性别族群”的臂章，不过就在英格兰开赛前，国际足总决议，球员不得配戴含有政治或宗教意涵的标语或图像，否则会吃黄牌。多支欧洲球队之后发布声明，表示尽管已做好支付罚金准备，但不能让球员处于可能受黄牌警告，甚至遭逐出场的境地。因此，德国队员决定赛前集体捂嘴，抗议国际足总剥夺言论自由。

进球后庆祝动作 梅西有什么话想说

这些具有社会责任感的行为并不是在本届世界杯才开始的。

阿根廷队的梅西（Messi）进球后有个庆祝动作：用食指和中指在面颊画两道痕。这个动作源于梅西2017年发起的关爱患癌儿童公益项目。梅西基金会与巴萨（FC Barcelona）基金会联合资助一家巴塞罗那当地医院，帮助致力于儿童癌症研究与治疗的项目。梅西还特别为这个项目拍摄公益广告。

梅西呼吁关注患癌儿童的庆祝动作。 （互联网）

进球后脱上衣 秀纹身表立场

2015年2月的法甲比赛，巴黎圣日耳曼（PSG）球员伊布拉希莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）进球后哪怕吃黄牌也要脱下上衣庆祝。当时他在身上用临时纹身绣上50个正在遭受饥饿的难民名字，以此呼吁民众关注受荒难民。

伊布为联合国拍摄公益广告。（联合国公益视频截图）

与患病小球迷遥相约定 进球后“展翅翱翔”

英格兰的格雷利什（Grealish）也是十分暖心的球员。11月21日晚对阵伊朗的小组赛中，他踢进个人世界杯首粒进球。进球后，格雷利什做了一个特殊的庆祝动作。他伸展手臂上下晃动，像在模仿毛毛虫。原来出征卡塔尔世界杯前，格雷利什曾收到一封特别来信，来自患有脑瘫的曼市（Man City）小球迷芬利，他在信中提到希望有一个像格雷利什的哥哥。

格雷利什不仅给这个小球迷回了信，甚至还特地去和他见面。芬利在见面时为他设计了这个庆祝动作。赛后，格雷利什还与芬利视频通话并告诉他这个消息，随后格雷利什在社交媒体发出庆祝动作的照片并配文：“这个动作献给你，芬利。”

11月21日英格兰对阵伊朗的比赛，格拉利什进球后做出与小球迷芬利约定好的庆祝动作。 （法新社）

借足球制止祖国内战

很多球员都曾以不同方式呼吁公众关注不同事件，他们的真诚和善良都是鼓舞与感动球迷的力量。

还有一位球员，曾靠足球阻止了自己祖国的内战，他就是科特迪瓦球员德罗巴（Drogba）。

球员德罗巴。（图/互联网）

从2002到2005年，科特迪瓦曾爆发过一次大规模内战，造成近2000人伤亡。

2005年10月8日，德罗巴在世界杯非洲区预选赛率领科特迪瓦国家队击败苏丹，拿到2006年德国世界杯的入场券。这也是科特迪瓦首次获得世界杯参赛资格。当记者欣喜若狂来到球员更衣室采访时，德罗巴拿起麦克风郑重地祈求科特迪瓦国内停止内战，并带领全队跪地祈求国家和平。

这段采访在科特迪瓦的大街小巷反复播放，内战双方也开始向谈判桌靠拢，最终签订了停火协议。

足球的魅力不止于绿茵场上挥洒的汗水和进球后的欢呼。球场以外，这些有情有义的运动员用自己的影响力，帮助了许多在困境中挣扎的人。他们的人格魅力，为社会和人类带来的温暖，也是足球赛之所以能感染千万世人的原因。