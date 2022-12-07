【世界杯】炮兵前锋热苏斯膝伤动手术 料缺阵三个月

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳射脚热苏斯（Jesus）在卡塔尔世界杯代表巴西国家队上阵受伤，动手术后据报道将养伤三个月，对炮兵冲击英超联赛冠军是一大打击。

巴西在上星期六（12月3日）G组最后一场小组赛中0比1不敌喀麦隆，热苏斯在比赛中伤及膝盖韧带，只能提早告别世界杯。他飞回伦敦进行深入检验后动了手术。尽管发言人对体育新闻台ESPN表示，要确定他何时伤愈归队还“言之过早”，但ESPN引述巴西队内的消息说，热苏斯预料将缺阵三个月。

阿申纳发布的文告说：“热苏斯成功接受了右膝手术。他已开始康复计划，球会上下都会支持他，努力让他尽快回到球场。”

这个消息对带领炮兵冲击本届英超冠军的主帅阿尔特塔（Arteta）来说，势必是个坏消息。阿申纳在世界杯开打前领跑联赛榜，以五分的优势领先上届冠军曼市（Manchester City），虽然热苏斯目前在过去11场比赛没有进球，但他场上的拼搏表现是球队取胜的一大助力。

25岁的热苏斯本季由曼市以4500万英镑（约7424万新元）转投阿申纳后就成为球队主力，本赛季英超，热苏斯14场比赛打入五球，助攻五次，他长期养伤肯定影响阿申纳的攻击力。阿尔特塔目前能够依赖的取分球员只有在英超生涯仅攻进10球的前锋恩凯迪亚赫（Nketiah）和边锋马蒂内利（Martinelli），或许须要在冬季转会窗口引进球员增加火力。