世界杯大撞脸 谁最有明星相

如火如荼的卡塔尔世界杯暂告一段落，八支成功突围的队伍正积极备战，准备迎接更残酷的复赛。除了精彩绝伦的比赛，世杯上的小花絮也值得关注，《新明日报》就带读者盘点本届世杯的五大搞笑撞脸，看看谁长了一张“明星脸”。

奥乔亚撞脸吴镇宇

墨西哥门将奥乔亚（左）一到世界杯就引人关注，不单因其出色发挥，更因长相酷似港星吴镇宇（右）。（互联网）

墨西哥门将奥乔亚（Ochoa）一到世界杯就引人关注，不单因其出色发挥，更因长相酷似港星吴镇宇，引起网友讨论。

除了招牌爆炸头之外，奥乔亚高耸有肉的鼻子、双眼皮桃花眼，甚至连较薄又带有些许邪气的嘴唇都与吴镇宇相像，更有网友称两人“用鼻孔看人的跩样根本是同个人。”

吴镇宇最近也在社交媒体发文回应自己撞脸奥乔亚，并搞笑替对方反省比赛失误，贴文写道：“不好意思，我才缓过来，我尽力了，为何要给梅西（Messi）起脚！下一场对沙特阿拉伯，我不会再失的。”

姆伯莫撞脸詹姆斯

喀麦隆前锋姆伯莫（左）长相酷似NBA球星勒布朗·詹姆斯（右）。（路透社/法新社）

喀麦隆前锋姆伯莫（Mbeumo）也因长相酷似NBA球星勒布朗·詹姆斯，近日也小火了一把。

有网友发现两人长得神似，尤其是一缕老腮胡如出一辙，于是在社媒晒出姆伯莫近日的比赛截图，并标签詹姆斯说：“找到詹姆斯缺席五场比赛的原因了，嘿嘿，詹姆斯，我找到你的双胞胎兄弟了。”

当时因伤缺席NBA常规赛的詹姆斯随后也转发该贴文说：“原来我在其他地方确实有工作啊。”

内马尔撞脸张震岳

“桑巴军团”巴西核心内马尔（Neymar）也被指与台湾阿美族歌星张震岳撞脸，尤其戴上帽子后，两人简直是一个模子刻出来的。

两人的脸形、眼睛、肤色以及鼻子全都相似，自从内马尔近几年留起了络腮胡，更是和张震岳如出一辙。有人调侃要想区分二人，可能只好让他们踢球和唱歌了。

姆巴佩撞脸忍者神龟

法国巨星姆巴佩（左）就与美国漫画中的忍者神龟（右）形象十分相似。（路透社/取自脸书）

除了名人外，也有球员与卡通人物撞脸。法国巨星姆巴佩（Mbappe）就与美国漫画中的忍者神龟形象十分相似。

另外，姆巴佩的速度十分迅猛，爆发力极强，出众的身体素质也与忍者神龟的特点吻合，正因如此，球迷们也习惯把姆巴佩称之为“神龟”。

贝尔撞脸孙悟空

威尔士前锋贝尔（左）是当今足坛的球星之一，他也被华人球迷戏称为“大圣”（右）。（法新社/互联网）

威尔士前锋贝尔（Bale）是当今足坛的球星之一，他也被华人球迷戏称为“大圣”，不仅因两人都有“细长脸”和大眼睛，特点上也很匹配。

贝尔以速度闻名足坛，经常在赛场上把球传给3秒后的自己，速度碾压也是巅峰时期的贝尔常上演的戏码，这个特点犹如翻一个跟头就10万8000里的孙悟空，因此贝尔也被称为赛场上的齐天大圣。