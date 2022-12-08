【世界杯】英法大战群星对决 形同决赛提前上演

卫冕冠军法国和本届最贵阵容英格兰，两支争冠热门在卡塔尔世界杯八强相遇，为球迷带来顶级绿茵盛宴。

英法大战将在新加坡时间12月11日凌晨3时上演，争夺半决赛资格。

英法交锋渊源深 近年来法国占绝对优势

英法两国不仅政治历史渊源颇深，足球交锋也不遑多让。1923年以来，两队共交手31次，英格兰以17胜5平占据绝对优势。不过，早期交手以国际友谊赛为主，参考价值有限。

1938年5月26日的英法国际友谊赛上，法国门将出击，破坏英格兰进攻。（法新社）

进入21世纪，两队胜负关系颠倒，七次交手中法国四胜两负，英格兰只拿下一场友谊赛胜利，赛果比较惨淡。

两队上次交手，还是2017年在巴黎举办的国际友谊赛，法国总统马克龙与时任英国首相特蕾莎·梅特地到场观赛，英法对决的热度一目了然。当时，英格兰主教练索斯盖特（Southgate）接掌教鞭还不满一年，不过大胆启用年轻球员的战术初现雏形。法国队阵中，还不满20岁的小将登贝莱（Dembele）和姆巴佩（Mbappe）已经初露头角，进攻火力全开。

那场对决，英格兰队长凯恩（Kane）梅开二度，却仍无力回天。法国队最终凭借登贝莱在比赛78分钟的进球，3比2收下胜利。

2017年6月14日，英格兰前锋凯恩在友谊赛上梅开二度，却仍无法取胜。（法新社）

两队实力接近 球星对决是看点

五年过后，两队实力越来越强，国际赛场也都成绩不俗。根据国际足联最新世界排名，法国与英格兰分列四五。两队实力伯仲之间，鹿死谁手尚未可知。

英法阵容也有多名球员在英超效力，知己知彼，格外熟悉。英格兰前锋凯恩和法国门将洛里斯（Lloris）是英超“热刺”托特纳姆（Tottenham）的队友，各自在国家队又担任队长。这对热刺最强“矛盾”谁能最终取胜，是比赛一大看点。

此外，英法两队的防守核心马圭尔（Maguire）和瓦拉内（Varane）都在曼联（Man Utd）效力，在俱乐部队中分饰左右中卫。两人从战友到对手，能提供多少破敌“秘诀”，吊足球迷胃口。

同为曼联防守大闸的瓦拉内（19号）和马圭尔（5号），即将各自为国效力，从队友变对手。（法新社）

前场进攻端，两队锋线都火力充足，究竟谁能率先破门，可能影响比赛整体走势。其中，目前射脚榜第一，金靴奖有力竞争者姆巴佩的表现最值得关注。英超曼市（Man City）的防守悍将沃克（Walker）能否在边路限制这位法国天才，是另一大看点。

阵容深度可能决定比赛走向 点球大战两队都有缺陷

法国队在世界杯前折损两员中场大将。开赛不久，新科金球奖得主本泽马（Benzema）又因伤离队，阵容深度受到影响。虽然中锋吉鲁（Giroud）老当益壮，可万一踢进加时赛，法国前场阵容很有可能受体力影响。相比之下，索斯盖特在排兵布阵上则更加游刃有余。

如果比赛踢进点球大战，两队球迷难免都心惊胆战。法国队此前两次点球大战都败北，2006年德国世界杯决赛，法国点球4比6输给意大利，痛失大力神杯。上届欧锦赛，法国又在点球大战输给瑞士，草草出局。

英格兰方面，点球大战更是球队梦魇。据统计，三狮军团在国际大赛的十次点球大战中，只赢下三场。1996年欧锦赛半决赛，现任教练索斯盖特第六个出场，结果罚丢点球，成了球队“罪人”。此外，上届欧锦赛决赛，英格兰同样在点球大战遗憾败北。英格兰队从上到下，都深受影响。

究竟是法国延续优势，掀翻三狮军团挺进四强；还是英格兰凭借明星球员，更胜一筹？无论哪队最终取胜，来临的英法大战极有可能成为世界杯史上又一场经典对决。