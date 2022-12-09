激战一小时惜败佐纳丹 骆建佑力争最后出线机会

新加坡羽毛球好手骆建佑1比2败给印尼头号男单佐纳丹后，目前在男单B组以一胜一负暂居第三，若他想晋级后天举行的半决赛，今天迎战另一名印尼球员金廷不容有失。

我国头号男单骆建佑星期四（12月8日）在世界羽联年终总决赛第二场小组赛中，1比2不敌印度尼西亚好手佐纳丹，他星期五（9日）将与另一位印尼球员安东尼·金廷争夺出线权。

世界排名第三的骆建佑与第五的佐纳丹此前交手过五次，前者还没尝过胜利滋味。此役再度交手，骆建佑首局发挥出色，以21比16先下一城。次局易边再战，骆建佑开局有不少失误，让佐纳丹以6比2领先，不过他紧咬比分，顽强追至9比9后，在一次鹰眼挑战中挑战成功，实现10比9反超。

小组赛已输过一次的佐纳丹无路可退，他与骆建佑从13比13战至17比17。骆建佑在局末以20比18率先获得赛点，但印尼球员稳住阵脚，他连取四分将自己从淘汰边缘拉了回来，以22比20实现逆转。

进入决胜局，佐纳丹延续上一局局末的火热手感，开局便打出5比1的得分潮，骆建佑苦苦追分不果，最终10比21败北。这场比赛一共进行62分钟。

对于自己在第二局局末和第三局的表现，骆建佑说：“我突然失去专注力。我的打法要快，但同时也要保持耐心，在关键的时候要敢打又不可以太急也不能太松，有很多这种小细节要做好。”

在关键时刻没能做好这些细节而落败，骆建佑赛后受访时心情依旧有些沮丧，但他知道自己还没完全出局，今天是他的最后一个机会。

“我第一次打年终总决赛，不像奥运会的小组赛只有三个人，这里输掉一场比赛后（今天）还是有机会晋级的。我会全力以赴。”

佐纳丹在采访区称赞了骆建佑，尽管他在交手记录取得六连胜，但从比分来看他每一次的获胜都不容易。他说：“骆建佑的速度很快，进攻也很好。这个场馆的风很大，球速也很快。我真的很想进入半决赛，幸好我赢了。”

小组排名前两名球员才能晋级半决赛

骆建佑的最后一场小组赛对手是来自印尼的安东尼·金廷，后者较早时以21比14、12比21、21比19击败“台湾一哥”周天成。

根据赛制，只有在小组排名前两名的球员才能晋级星期六（10日）的半决赛。在男单B组中，只有金廷获得两胜，骆建佑（一胜）和佐纳丹（一胜）理论上都还有出线机会。

骆建佑对金廷的比赛预计在星期五下午4时举行，SPOTV和SPOTV2频道将现场直播赛事。

女单A组是由山口茜（日本）、安洗莹（韩国）、陈雨菲（中国）和玛丽斯卡（印尼）组成的“死亡之组”。

在第二个比赛日，随着奥运冠军陈雨菲直落两局击败世锦赛冠军山口茜，出线形势有了变化。

世界第四的陈雨菲以21比19、21比18打败山口茜，结束对后者的五连败，而同组的安洗莹以21比9、11比21、21比10战胜玛丽斯卡，四人目前都获得一胜一负。来到最后一个比赛日，陈雨菲将迎战安洗莹，山口茜则对阵玛丽斯卡，谁获胜谁就会晋级。

陈雨菲赛后说：“从输球中调整，昨晚心态比较困难。（明天最后一场比赛）我觉得不要太在乎输赢，调整好心态去放手一搏，就当作是最后一场比赛吧！”