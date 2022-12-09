【世界杯】谁是球迷心头最爱？

世界杯复赛战火今天（12月9日）深夜11时点燃，八支球队争夺四席半决赛权。当中最为引人瞩目的堪称是英格兰跟法国的强强对决，形同变相冠军争夺战。其余三场复赛：巴西对克罗地亚、阿根廷对荷兰、葡萄牙对摩洛哥；如无意外，南美洲双雄应能携手晋级，以罗纳尔多为首的葡萄牙也后市看起。

英格兰以巅峰状态踢进本届世界杯，小组赛首场比赛就先声夺人以巨大比数狂胜伊朗。(法新社)

而本地球迷又心系哪支队伍呢？长期以来在本地球迷心目中占据一定分量的英格兰队，以巅峰状态踢进本届世界杯，小组赛一开场就先声夺人连进六球以巨大比数胜出，实力叫人刮目相看。只是时过境迁，英格兰队在新加坡球迷心目中的地位似乎已然悄悄发生了变化，受访群众无论男女老少，提及英格兰的也只有区区两人。

葡萄牙的罗纳尔多掳掠了不少本地球迷的心（法新社）

葡萄牙将在罗纳尔多的率领下冲击世界杯（法新社）

你道如今新加坡人最爱谁？不就是两大球星罗纳尔多和梅西吗？有超级球星坐镇，连带葡萄牙和阿根廷也成了本地球迷心目中的夺标热门。可惜帅罗和梅西已分别是37岁和35岁，本届世界杯会是他们的告别作，帅罗和梅西的足球时代也将走入历史。

球迷都在期待梅西的最后一届世界杯能率领阿根廷过关斩将夺冠（法新社）

2022年世界杯宣告法国23岁小子姆巴佩时代降临（法新社）

还有一位超级球星正蓄势待发：法国中锋姆巴佩。才23岁的小伙子，仅仅参加两届世界杯就踢进9个球，进球总数甚至超越罗纳尔多和梅西。从这次街访可以发现，这个法国小伙子也已迅速窜入球迷心中，本届世界杯也将宣告姆巴佩时代降临。

看球追球之余，放松紧张的心情，一起随《联合早报》数码内容世杯主持邴泓剑走访街头，感受球迷的热情。