铜墙铁壁再困葡萄牙 摩洛哥成首支闯入半决赛非洲队

拔了西班牙再拔葡萄牙，卡塔尔世界杯最大黑马摩洛哥的梦幻之旅还在延续。他们凭借恩涅斯里（En-Nesyri）一锤定音，最后在十人作战下克服重重困难，以1比0战胜葡萄牙，成为历史上首支闯入半决赛的非洲队。

摩洛哥本场尽管有两名后卫因伤缺阵，还有同样是后卫的队长赛斯（Saiss）受伤下场，但不影响他们防守的稳定性，成功守住葡萄牙的围攻。

他们在16强“点杀”西班牙后，折损了西哈姆（West Ham）中卫阿盖德（Aguerd）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）左后卫马兹拉维（Mazraoui）。不过入替的亚米克（Yamiq）和阿提耶特（Attiyat）很好地完成任务，后者还贡献一记助攻。

葡萄牙上一场6比1横扫瑞士，贡献本届首个帽子戏法的21岁小将拉莫斯（Ramos）继续首发，但他本场也碌碌无为。“帅罗”克罗纳尔多（C.Ronaldo）则连续两场坐在替补席。

摩洛哥门将布努做了几次关键扑救，才力保球队龙门不失。（路透社）

近八场只丢一球的摩洛哥防线在第四分钟遭遇险情，菲利克斯（Felix）接应费尔南德斯（Fernandes）的自由球来了一记俯身头球，被迎来第50场国家队上阵里程碑的摩洛哥门将布努（Bounou）扑出。

摩洛哥下来再次用铜墙铁壁，让控球率占优的葡萄牙难以进入禁区，但后者的远射也有一定威胁。菲利克斯在第30分钟于禁区外用外脚背凌空抽射，被亚米克挡了一下后稍微高出。

不过，擅长防守反击的摩洛哥在第42分钟取得领先。阿提耶特左路传中，葡萄牙门将科斯塔（Costa）出击失误，恩涅斯里抢在科斯塔前头球破门。

摩洛哥凭借恩涅斯里（19号）的头球，淘汰欧洲劲旅葡萄牙。（路透社）

三分钟后，费尔南德斯在禁区边缘突然来了一脚凌空抽射，击中横梁。

摩洛哥险些在下半场开赛四分钟扩大领先优势，齐耶什（Ziyech）的高速自由球被科斯塔挡出后，打在亚米克身上出底线。

葡萄牙在51分钟换上罗纳尔多和边后卫坎塞洛（Cancelo）加强进攻。这是罗纳尔多第196次为国家队上阵，和科威特的穆塔瓦（Mutawa）并列全球第一。

罗纳尔多在球队被淘汰后，失望落寞。（路透社）

对摩洛哥不利的是，他们的队长兼另一名中卫赛斯（Saiss）五分钟后倒地。上一场已明显不适的他躺在担架上被抬下场，由达里（Dari）取代。

摩洛哥原本的两名铁打中卫都不在场上，让葡萄牙看到希望，下来展开围攻，但拉莫斯和费尔南德斯的攻门都高出。

葡萄牙随后换上了莱昂（Leao）和奥尔塔（Horta）两名边路快马和中场维蒂尼亚（Vitinha），倾尽全力寻找扳平球。不过摩洛哥门神布努在在第82分钟和补时第一分钟先后扑出了菲利克斯的左脚怒射和罗纳尔多的单刀球，力保大门不失。

摩洛哥主帅雷格拉吉执教球队三个多月就带队创造历史，赛后被球员抛起庆祝。（路透社）

随后替补上场的摩洛哥前锋谢迪拉（Cheddira）领到第二张黄牌被罚下，摩洛哥还有一记单刀球被扑。葡萄牙后卫佩佩（Pepe）最后时刻头球顶偏，注定让葡萄牙成为摩洛哥创造历史的背景板，也让极有可能是罗纳尔多最后一次的世界杯之旅就此收场。