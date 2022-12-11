靠点球踢走荷兰 阿根廷时隔八年再闯入四强

（多哈综合电）阿根廷在本地时间星期六（12月10日）凌晨的卡塔尔世界杯第二场复赛凭点球比分4比3淘汰荷兰，时隔八年再闯入世界杯四强。两队在正赛时间踢成2比2。

本场比赛，梅西（Messi）一传一射，助阿根廷早早奠定胜利基础，但令人意想不到的是，荷兰队竟凭替补前锋韦霍尔斯特（Weghorst）在第83及补时第11分钟的进球扳平比分，将比赛拖入加时。

此情此景不禁让人联想到几个小时前由巴西大战克罗地亚的首场复赛，巴西队当时在加时赛领先后被追平，并在点球战被淘汰。当类似的剧情发生在阿根廷身上时，球迷难免担心球队会步上其南美洲同袍的后尘，最终也栽在欧洲球队脚下。

所幸的是，阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）在点球战中表现神勇，率先扑出了由利物浦（Liverpool）球星范戴克（Van Dijk）及前锋贝尔黑斯（Berghuis）操刀的首两个荷兰队的点球，为球队注入强心针。

在第35分钟助攻队友莫利纳（Molina）进球后，于第73分钟罚球命中的梅西，在点球战再次不负众望，率先为阿根廷主罚完全骗过对方门将，轻松破关。

尽管第四位出场的阿根廷中场费尔南德斯（Fernandez）出现失误，但随着前锋劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）射进最关键点球，阿根廷最终还是凭点球以4比3晋级半决赛。

马丁内斯：很高兴能给同胞带来快乐

毫无疑问，门将马丁内斯是阿根廷能保住世界杯夺冠希望的最大功臣。这名效力于英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）的门将在受访时说：“我现在感触良多。我做的一切都是为了正在经历严重经济危机的4500万阿根廷人，给他们带来快乐是此刻发生在我身上最好的事情。”

与此同时，马丁内斯也很高兴能在关键时刻帮助球队，他说：“大伙儿都累了，我觉得他们需要帮助，但我什么也做不了。谢天谢地，我最后扑出了两个点球，成功帮助球队。”

随着巴西的出局，阿根廷也成为了本届世界杯仅剩的南美洲球队。