点球淘汰夺冠热门巴西 克罗地亚主帅：这不是终点

上届亚军克罗地亚再次上演翻盘好戏，展现点球王本色，在对垒巴西的世界杯复赛上经点球淘汰夺冠大热门巴西，闯入半决赛，将与另一支南美劲旅阿根廷争决赛资格。

（多哈综合电）再次从落后的逆境下反扑，再次以坚强不屈的战斗精神赢下最后胜利，克罗地亚主帅达利奇（Dalic）在高度赞扬球员表现的同时，也誓言这不会是他们在本次世界杯的终点站，会继续挺进。

在这场新加坡时间从深夜战至凌晨的卡塔尔世界杯复赛，在正赛0比0战平夺冠大热门巴西，在加时赛一度0比1落后，却在最后关头扳平比分，将比赛带入点球战后，克罗地亚再次上演16强赛淘汰日本的戏码，凭借门将利瓦科维奇（Livakovic）神一般的表现，点球以4比2争取到半决赛资格。

巴西球星内马尔（Neymar）加时赛上半场补时阶段为球队建立1比0优势，佩特科维奇（Petkovic）在加时赛结束前三分钟为克罗地亚扳平比分。点球战，负责主踢的克罗地亚球员弗拉希奇（Vlasic）、马耶尔（Majer）、莫德里奇（Modric）与奥尔西奇（Orsic）都一蹴而就，主踢巴西第一点的罗德里戈（Rodrygo）则被利瓦科维奇扑出，第四点的马尔基尼奥斯（Marquinhos）则射中立柱。

克罗地亚主帅达利奇：任何人都不该低估我们

达利奇赛后兴奋地说：“这是为所有克罗地亚人争取到的胜利。很精彩的比赛，我们淘汰了赛会的最大热门。”

这名主帅也骄傲地说，在面对巨大压力下，他的球队勇敢地直面挑战。

“这就是克罗地亚——骄傲、勇敢、信念和爱国。”

“在需要的时候，克罗地亚总能拿出最强的表现。在最关键时刻，克罗地亚也一直能取得成功，任何人都不该低估我们。”

“这不会是终点，我们要继续前进，我们能成就更多。”

克罗地亚接下来将备战对垒阿根廷的半决赛，争取复制2018年俄罗斯世界杯踢入决赛的成绩。达利奇认为这是克罗地亚足球史上其中一场最伟大的胜利。

他说：“这是我们其中一场最伟大胜利，我们在技战术上有上乘的表现。”

“他们（球员）都是战士，只有克罗地亚人能做到。”

克罗地亚在世界杯史上踢了四场点球大战；2018年对阵丹麦与俄罗斯，本届对垒日本与巴西，全部取得胜利。

达利奇说：“我们有坚强的性格，我们不会放弃，我们为今天的一切战况做足了准备。”

“现在踢点球我们成了热门球队，似乎是只要进入点球战，我们就已经取得了胜利，不过我们首先还是得把比赛踢到点球，这成了我们球队的特色。”

在对垒日本与巴西的两场点球大战，克罗地亚踢入了八个点球中的七个，对手则只踢入八个点球中的三个，其中有四个是被门将利瓦科维奇成功扑出，另一次则击中立柱。