52个只进33个 本届世界杯点球和罚球成功率最差

卡塔尔世界杯的12码仿佛成为球员的梦魇，从小组至淘汰赛共出现19个罚球，六人罚失，而四次点球大战合计33个点球，有13名球员都先后射失，包括在复赛射失罚球的英格兰前锋凯恩（Kane），就沦为罪人。

统计显示，本届世杯共出现含罚球和点球在内的52个12码，但只有63%（33球）射进却是历史新低，其中15球是被门将救下，另外四球则没有射正龙门。这对比上届世杯71%的成功率有不小的差距，究竟为何球员12码成功率降低呢？

熟不能生巧 苦练12码无用

西班牙原任主帅恩里克（Enrique）曾表明， 他在世杯前要求球员苦练1000次12码，唯在点球大战时，西班牙前三顺位的球员都未能将球射进， 这番言论在赛后更是沦为笑柄。

从西班牙的教材来看，侧面反映在12码的比拼中，熟能生巧并不适用。至于被公认为射术精湛的莱万多夫斯基（Lewandowski）、梅西 （Messi）都在卡塔尔有失点记录。

对此，英超利兹名宿布里奇斯（Bridges）告诉《Optus Sport》说：“在射12码时压力是很大的，球员们往往会因为害怕射失而表现不如训练时自信。”

门将专研有道 扑救效率提升

从1966年至2018年的世杯12码扑救成功率仅17%，唯本届12码扑救成功率却提升至29%，52个12码中有15个被门将救下。

什琴斯尼 Szczesny（路透社）

本届扑点球和罚球颇有心得者，包括波兰门将什琴斯尼（Szczesny）、摩洛哥门将布努（Bounou）和阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（ Emiliano Martinez），均两次成功扑出十二码。

布努 Bounou（路透社）

克罗地亚门将利瓦科维奇（Livakovic）则有四次扑点，包括对阵日本的三度拒绝点球，追平世杯历史单场扑点纪录。

利瓦科维奇 Livakovic（法新社）

关于如何提升扑救12码成功率，《每日邮报》引述职业联赛门将教练称：“现代的主罚方式都是等门将先扑向一个方向后，再将球送进相反方向。倘若我们能够训练门将先站立，并等待主罚者先移动，这能提升扑救成功率。”

射门缺乏力量 低射难以破门

《英国广播公司》球评萨顿（Sutton）表示： “所有被扑出的12码都是朝向左或右的低射，且力量不足以轰开球门。”

英格兰名宿费迪南德（Ferdinand）发表相同的观点称，当球员有助跑却无法在脚下产生力量是很奇怪的。“过去我常看希勒（Shearer）主踢12码， 都是助跑、低着头，然后一脚大力射门取得进球，他总是充满自信。”

不过《每日邮报》则以摩洛哥后卫哈基米（Hakimi）在与西班牙时的勺子致胜点球为例，表示该球速只有每小时33英里，是本届最慢的进球。唯虽有非力量取胜的例子，但踢12码时速不足的确会增加门将成功扑救的几率。