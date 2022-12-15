阿根廷再闯决赛 球迷狂欢首都交通瘫痪

（布宜诺斯艾利斯综合电）梅西（Messi）率领“潘帕斯雄鹰”以3比0轻取克罗地亚，昂首挺进世界杯决赛，阿根廷举国欢腾，欣喜若狂的阿根廷球迷纷纷涌上街头狂欢，首都布宜诺斯艾利斯市著名景点方尖碑附近街道交通几乎陷入瘫痪。

球迷们敲锣打鼓，爬上灯柱和雕塑，梅西的名字响彻整条街，大家都期待曾七次当选世界足球先生的他能在自己的最后一届世界杯迎来完美结局。

一名在布宜诺斯艾利斯街头狂欢的球迷加桑德雷亚在接受路透社的采访时说：“我太兴奋了，因为我们进入了决赛，我们不能再要求更多了。作为阿根廷人，这个感觉很奇妙，你看看周围就知道了。”

数千人球场外声援梅西

梅西在2006年年仅19岁时首次代表阿根廷参加世界杯，今年已是第五届，却从未夺过大力神杯，最接近的一次是在2014年，但最终还是在决赛中不敌德国与冠军擦肩而过。

名为杜阿尔特的阿根廷球迷则说：“我们等这一刻再度发生已等了许久。我们为之前在决赛失利哀悼了多年，但我们现在又打进了决赛。我既高兴又兴奋。”

随着阿根廷在世界杯节节挺进，想一睹梅西风采的球迷越来越多。数千名梅西球迷因买不到半决赛门票而在只能在多哈球场外支持偶像，幸好他们也没有失落而归。球迷罗萨说：“买不到票不能进场，我很难过。但在这里我能比其他人更早知道进球了，如果梅西进球了那更好。”