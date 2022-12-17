摩洛哥克罗地亚 誓全力争铜牌

来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月17日 5:00 AM

主帅达利奇（右）希望以一枚世界杯铜牌告别包括莫德里奇在内的克罗地亚足球黄金一代。（法新社）
主帅达利奇（右）希望以一枚世界杯铜牌告别包括莫德里奇在内的克罗地亚足球黄金一代。（法新社）

字体大小:

（多哈综合电）在兵败半决赛后，摩洛哥与克罗地亚都表示将收拾悲痛的心情，在星期六（12月17日）晚的名次赛尽力争取季军。

摩洛哥主帅雷格拉吉（Regragui）则表示将在这场名次赛派上那些还没有机会上场的球员。

在从踢入半决赛的高点降落后，雷格拉吉认为这场名次赛对球员的心理将是考验。

他说：“心理上来说这会是个严峻的挑战。我会让那些还没有上场的球员有出赛的机会，我们也会倾尽全力争取这个季军。”

“最重要的是，这次世界杯我们呈现了崭新的摩洛哥足球面貌，我们距离最顶尖球队的水平不远了。”

对于克罗地亚来说，半决赛的失利意味着黄金一代球员世界杯梦想的终结，主帅达利奇（Dalic）在输掉半决赛后已经证实，目前队里的大部分球员将不会踢下一届的世界杯。他说：“我告诉球员他们必须昂首挺胸，为自己的全力付出感到骄傲，我们得为争夺第三名次做好准备。”

“这批球员没有什么能怪责的，我祝贺他们在世界杯所做的一切。现在是拍掉身上灰尘，重新站起来，争夺铜牌的时候。”

克罗地亚虽然踢到了半决赛，不过成绩平平，三场小组赛只赢了一场，16强赛与复赛都是经过点球后淘汰日本与巴西。

中场球员马耶尔（Majer）说：“说实话，在比赛开始前我们都能接受踢入半决赛的成绩。不过到了半决赛后，我们开始梦想奖杯。”

　“无论如何，我们将在星期六倾尽所有争取这枚铜牌。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容