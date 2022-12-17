摩洛哥克罗地亚 誓全力争铜牌

（多哈综合电）在兵败半决赛后，摩洛哥与克罗地亚都表示将收拾悲痛的心情，在星期六（12月17日）晚的名次赛尽力争取季军。

摩洛哥主帅雷格拉吉（Regragui）则表示将在这场名次赛派上那些还没有机会上场的球员。

在从踢入半决赛的高点降落后，雷格拉吉认为这场名次赛对球员的心理将是考验。

他说：“心理上来说这会是个严峻的挑战。我会让那些还没有上场的球员有出赛的机会，我们也会倾尽全力争取这个季军。”

“最重要的是，这次世界杯我们呈现了崭新的摩洛哥足球面貌，我们距离最顶尖球队的水平不远了。”

对于克罗地亚来说，半决赛的失利意味着黄金一代球员世界杯梦想的终结，主帅达利奇（Dalic）在输掉半决赛后已经证实，目前队里的大部分球员将不会踢下一届的世界杯。他说：“我告诉球员他们必须昂首挺胸，为自己的全力付出感到骄傲，我们得为争夺第三名次做好准备。”

“这批球员没有什么能怪责的，我祝贺他们在世界杯所做的一切。现在是拍掉身上灰尘，重新站起来，争夺铜牌的时候。”

克罗地亚虽然踢到了半决赛，不过成绩平平，三场小组赛只赢了一场，16强赛与复赛都是经过点球后淘汰日本与巴西。

中场球员马耶尔（Majer）说：“说实话，在比赛开始前我们都能接受踢入半决赛的成绩。不过到了半决赛后，我们开始梦想奖杯。”

“无论如何，我们将在星期六倾尽所有争取这枚铜牌。”