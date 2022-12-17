葡萄牙主帅桑托斯下课 总会开始物色新人选

（里斯本路透社）在带领球队冲击卡塔尔世界杯失败后，葡萄牙足总星期四（12月15日）宣布主帅桑托斯（Santos）将离职。

在卡塔尔世界杯复赛，葡萄牙面对首次踢入世界杯复赛的摩洛哥被一面倒看好，然而球队最终0比1败给了本次比赛的最大黑马，憾别赛场。在该场比赛，桑托斯将葡萄牙主力球星，葡萄牙足球史上进球最多球员克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）留在替补席上。

在卸下葡萄牙国家队教鞭后，桑托斯在一段动情的视频上说，执教葡萄牙国家队对他来说是美梦成真，也是他执教生涯的终身目标，这些愿望都已经实现了。

他说：“带领一个团队，有时候你得做一些艰难的决定。不是所有人都会为我的决定感到高兴，这很正常，不过我所做的任何决定，都是以实现球队最大利益为考量。”

另一方面，葡萄牙足总在发出的文告上说，合约的终结是在双方同意的友善氛围下达成，并称这是开始新循坏的正确时间点。

桑托斯是在2014年上任葡萄牙国家队主帅，期间带领球队参加109场比赛，赢下了2016年欧锦赛冠军，同时也拿下了2018-19年欧洲国家联赛锦标。不过桑托斯在执教期间的技战术安排经常引来诸多非议。

在宣布桑托斯离职的同时，葡萄牙足总也表示董事部将开始着手物色新领队人选。葡萄牙多个媒体报道，目前在意大利甲级联赛球会罗马（Roma）执教的莫里尼奥（Mourinho）、葡萄牙21岁以下队教练雷·佐治（Rui Jorge）以及法甲球会里尔（Lille）主帅丰塞卡（Fonseca）为可能接任人选。