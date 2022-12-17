我国女将陈诗桦夺新加坡国际保龄球公开赛晋级赛冠军

我国女将陈诗桦（Cherie）星期六（12月17日）在第52届新加坡国际保龄球公开赛斩获晋级赛冠军，收下今年的第三个锦标。

这项比赛从12月3日进行至17日，我国保龄球队结束在昆士兰举行的国际保龄球联合会（IBF）世界杯赛不久后，便投入到这项比赛。经过一番角逐后，男子和女子组各有四名球员闯入晋级赛（Stepladder），男子球员有哈菲兹（马来西亚）、朴珉秀（韩国）、伯乐比（瑞典）和钟伟健（新加坡），女子球员为三位我国女将陈诗桦、梁蕙芬和郑凯璘，以及瑞典球员诺拉·约翰逊。

在女子晋级赛中，梁蕙芬在复赛以215分击败郑凯璘（184分）闯入半决赛后，再以232分击败诺拉（200分）。她在决赛挑战陈诗桦时首局打出237分，后者只得191分。不过陈诗桦在第二局以232分扳回一城，梁蕙芬当时打出181分。

经总分相加后，陈诗桦胜出赢得桂冠。

我国保龄球总会会长张慧莹（左一）、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左二）和佳能新加坡副总裁许志远（右一），为晋级赛男女冠军伯乐比（右二）和陈诗桦颁奖。（陈来福摄）

这是陈诗桦今年获得的第三个个人赛冠军，她在今年河内东南亚运动会赢得女子个人、双人和女团赛金牌后，在美国女子职业保龄球协会（PWBA）长岛BowlTV经典赛站进账晋级决赛金牌。

她赛后接受《联合早报》采访时说：“今年的成绩比去年好，其实我不知道今年拿了三个冠军，我不介意明年拿更多冠军。今年对我而言是个挺棒的一年，我在很多比赛都打得很好，只是比赛结果没有反映出来。”

2023年的保龄球赛程还没完全公布，陈诗桦只知道自己的下一项大赛是1月开打的亚洲保龄球锦标赛。

男子晋级赛冠军得主是伯乐比，他在决赛以245和242分击败哈菲兹（234和241分），我国球员钟伟健在复赛不敌伯乐比，获得第四名。