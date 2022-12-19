连夺美洲杯和世界杯 梅西职业生涯圆满无憾

“上帝在为你关上一扇门，肯定会为你打开一扇窗。”连续三年在决赛被“关门”后，梅西终于在国家队生涯尾声找到了寻觅已久的“窗”，连续夺下美洲杯和大力神杯，圆满了职业生涯。

足球赛没有编剧，但如果有，这肯定是最好的剧本。2021年之前，梅西在国家队的经历相当坎坷，从没赢过大赛冠军（2008年北京奥运男足冠军因不是成年队比赛除外），但在巴塞罗那（Barcelona）却夺冠无数，让他一直有“在巴塞比在阿根廷表现更好”的压力。阿根廷连续在2014年世界杯、2015年和2016年美洲杯决赛落败，更令他心灰意冷，在2016年输球后一度退出国家队。

梅西还是放不下心中的遗憾及对国家的重大使命，在众人挽留下很快就回归。2018年世界杯再折戟后，执教经验不多的阿根廷助教斯卡洛尼（Scaloni）被扶正，引起不少质疑，梅西的冠军梦似乎更远了。

在这之前，阿根廷犹如一盘散沙，前场进攻配合不起来，更多依靠梅西的个人能力。但在斯卡洛尼麾下，阿根廷迎来了德保罗（De Paul）、劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）等球员，尽管名气不太大，球队似乎比过去更团结。梅西也并不孤单，因为有队友分担进攻任务。

2021年，阿根廷在美洲杯决赛打败巴西，打破28年冠军荒。随后阿根廷加入了阿尔瓦雷斯（Alvarez）、恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）、麦卡利斯特（Mac Allister）等年轻的梅西“迷弟”，将好状态延续到世界杯。要不是首场比赛爆冷输沙特阿拉伯，阿根廷已连续43场不败，早就超越意大利所创下的37场不败纪录。梅西也打出了他在五届世界杯里面的最佳表现，在七场比赛里，六场有进球或助攻。

16年前的德国世界杯，初出茅庐的梅西在6比0大胜塞尔维亚的小组赛中贡献一球一助攻。回到巴塞后他持续爆发，彻底让人们记住了这名带球灵活的“小跳蚤”。他下来七夺金球奖（Ballon d'Or，并非世界杯金球奖），并和克·罗纳尔多（C.Ronaldo）开启“梅罗时代”。不过在梅西拿下世界杯冠军后，两人之间谁更强的争论或许就此告一段落。