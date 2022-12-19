【世界杯】罗纳尔多：传奇已落幕 后会再无7

卡塔尔世界杯落下帷幕，葡萄牙复赛爆冷输给摩洛哥，绰号“帅罗”的37岁葡萄牙球星罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）在自己最后一届世界杯止步八强，遗憾告别。

本届世界杯，罗纳尔多表现高开低走，葡萄牙成绩也不及预期，令不少球迷惋惜。

绿茵场上，英雄迟暮、诸神黄昏的戏码反复上演。这次，C罗赛后低头掩面的离别场景令人唏嘘，特别对老球迷而言，7号球衣可能承载着他们的青春回忆。

2022年12月10日，世界杯复赛摩洛哥战胜葡萄牙，罗纳尔多赛后掩面走回更衣室。（新华社）

就算“C罗老矣”的疑惑声不绝于耳，可回望这位葡萄牙巨星的国家队生涯，仍无愧传奇二字。

初露锋芒 却也泪洒赛场

罗纳尔多的国家队生涯历经起伏。2003年，小将C罗在同哈萨克斯坦的友谊赛中出道。一年后，他随队征战欧锦赛，首场对阵东道国希腊，打进人生第一个国际大赛进球；可最终还是无力回天，葡萄牙1比2落败。

十多天后的欧锦赛决赛，两队再次相遇，葡萄牙又败给希腊，错失冠军。赛后，现场镜头捕捉到C罗落泪的画面，让不少球迷心疼。

2004年7月4日，葡萄牙在欧锦赛决赛败给黑马希腊，小将罗纳尔多泪洒赛场。（法新社）

2006年世界杯，C罗再次迎来国际赛场表现机会。他作为首发主力，对阵伊朗时打进生涯世界杯首球。最终葡萄牙超出预期，拿下当届殿军，是队伍历史上第二好的成绩。

登台拜将 独木难支

青涩时期就随队拿下不错的战绩，罗纳尔多得到外界关注，慢慢成长为当世巨星，不仅在2008年拿下金球奖（Ballon d'Or），还在当年欧锦赛后正式接任葡萄牙队长。

2008年12月7日，彼时在曼联效力的罗纳尔多获得人生首个金球奖。（法新社）

不过，比起C罗在球会曼联（Manchester United）和皇家马德里（Real Madrid）获奖无数，他的国家队之旅却未能一飞冲天。

2010年世界杯，葡萄牙止步16强，罗纳尔多只打进一球，饱受球迷和支持者诟病。

四年后的巴西世界杯，葡萄牙伤兵满营，罗纳尔多几次带伤上阵，可还是没能从小组赛突围，甚至此后的踢法也因伤病改变。

砥砺前行 王者归来

尽管几次出师不利，这位葡萄牙队魂还是在2016年率队创造历史。那年的欧锦赛，C罗起初状态慢热，不过慢慢渐入佳境，带领球队与法国会师决赛。

决赛中，罗纳尔多第25分钟重伤离场，不过后来又返回赛场，在场边“督战”，鼓舞队友士气。最终，葡萄牙凭借加时赛进球，问鼎欧洲之巅。

2016年7月10日，罗纳尔多率领葡萄牙赢得首个欧锦赛冠军。（法新社）

欧锦赛冠军不仅是帅罗国家队最高光时刻，也开启了他职业生涯的巅峰。从2016年到2018年，罗纳尔多在皇马三夺欧冠冠军，也斩获人生第四和第五座金球奖杯，是那几年国际足坛当之无愧的头把交椅。

之后的2018年世界杯，罗纳尔多共打进四球，不仅上演帽子戏法震惊全场，还跻身葡萄牙历史第一射手。

游子返乡 英雄迟暮

伴巅峰而来的就是起伏，罗纳尔多2018年世界杯后远走意甲尤文图斯（Juventus），虽然还有亮眼发挥，但却难掩下滑表现。

2021年，辗转多地的C罗回归自己的成名之地曼彻斯特，为曼联征战。不过，随着曼联今年5月更换主教练，罗纳尔多逐渐边缘化，常常在替补席上无人问津，也激化了他与管理层的矛盾。

卡塔尔世界杯前夕，罗纳尔多在访谈节目“炮轰”曼联，称自己遭受背叛，舆论哗然。九天后，曼联官方宣布帅罗离队，两方不欢而散。

这届世界杯，原本是罗纳尔多证明自己宝刀未老的绝佳机会，却随着葡萄牙爆冷出局而烟消云散。

小组赛伊始，C罗率先为队伍进球，成为历史首位连续五届在世界杯进球的球员，完美谢幕的剧本似乎就在眼前。不过，随着赛程继续，帅罗在场上表现下滑，甚至沦为替补球员，不复当年之勇，无力再做葡萄牙的绝境救世主。

而罗纳尔多和阿根廷球星梅西（Messi）间持续多年的“梅罗之争”似乎也随阿根廷夺冠，就此划上句号。