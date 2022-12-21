本泽马错过世界杯 宣布从法国队退役

（巴黎法新电）金球奖得主，法国球星本泽马（Benzema）在法国队世界杯决赛败给阿根廷后隔天宣布结束自己的国家队生涯，从国际赛退役。

这名皇家马德里（Real Madrid）球星在星期一（12月19日）做出这项宣布，他在推特账号上说：“我付出了努力与犯下的错误成就了今天的自己，我为此感到自豪！我写下了我的故事，我们的故事结束了。”

本泽马曾经代表法国队出战97场国际赛，攻入37个进球，他原本也入选这次法国队的卡塔尔世界杯最后名单，不过因为在训练时左腿受伤，不得不临阵退出，纵使如此，法国主帅德尚（Deschamps）当时并没有提交替补名单，这引发在世界杯决赛前夕传言说本泽马已经伤愈，会在决赛代表法国队出战阿根廷的传言。

世界杯决赛前，法国总统马克龙曾邀请本泽马出席观赛，不过本泽马回绝。对于法国队将派他参与世界杯决赛的传言，这名金球奖得主也在决赛前夕，在Instagram上写道：“我不感兴趣”。

2007年法国对垒奥地利的比赛是本泽马首次代表法国队出赛，并在比赛中取得进球。不过在这么多年的国家队生涯中，除了2021年的欧洲国家联赛，本泽马其实并没有随法国队赢得太多荣誉。

阿尔及利亚裔的本泽马过去多年一直与法国队主帅德尚不和，甚至一度暗示这名法国队教练将他拒之门外是因为“种族主义”。

由于涉及前队友瓦尔布埃纳（Valbuena）的性爱录像带而卷入勒索丑闻，本泽马被法国队拒之门外五年半。

在去年针对这起案件的审判中，他被判处一年缓刑，并被罚款7万5000欧元（约10万7600新元）。

2021年的欧锦赛前夕，德尚出人意料地将他召入球队，在该年他为法国队贡献了10个进球，其中包括欧锦赛的四球，不过法国队仍然在16强赛遭瑞士淘汰。在球会赛，本泽马协助皇马赢得了五次欧冠赛奖杯，以及协助球队四度称霸西甲联赛。