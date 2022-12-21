太疯狂！400万人涌阿根廷街头迎接世杯冠军凯旋

阿根廷勇夺世界杯冠军后，当地政府宣布昨日为全国假期，以便让球迷到场见证球队凯旋。阿根廷全体将士昨日乘飞机飞抵国门，瞬间让阿根廷首都布宜诺斯艾利斯彻底陷入疯狂，约400万名球迷涌上街头，欢迎英雄归来。

飞机抵达后，现场举行了“过水门”仪式，向球员表达最高敬意。随后，梅西（Messi）手持大力神杯第一个走出飞机，同队友一道走过红毯，然后登上一辆敞篷巴士。巴士缓缓穿过街道时，球员纷纷向球迷们挥手致意。

梅西（左）手持大力神杯，和教练斯卡洛尼走出飞机。（法新社）

尽管飞机在当地时间凌晨抵达，但仍有大量球迷到场，第一时间迎接英雄回家。阿根廷的专车从机场到训练基地花了两个多小时，全队休息后在当地时间昨早11时30分从驻地出发，前往方尖碑广场，参加冠军游行庆典。

载有阿根廷球员的双层敞篷大巴驶向街头，沿路上满是球迷，他们高声欢呼，还不停挥舞着手中的国旗，约400万人到场见证了这一历史性时刻。

梅西持大力神杯 球迷高喊“球王”

作为阿根廷球迷心中的夺冠英雄，梅西在巴士上跟多名队友坐在一起，手持大力神杯，不断向公路两旁的球迷招手，球迷们集体高喊“球王”，场面震撼。

巴士原计划将经过布宜诺斯艾利斯方尖碑广场与球迷一同庆祝，但受到人多影响，巴士临时更改路线，在广场守候的数万球迷被“放鸽子”，于是陆续散开，纷纷赶往游行巴士的途经地。

阿根廷球员乘直升机离开。（法新社）

31人受伤 庆典被迫中断

疯狂的阿根廷球迷走上街头庆祝，为了能与英雄近距离接触，甚至爬上电线杆，还有人不顾危险从天桥跳进巡礼巴士，受伤被抬走时仍在挥手高歌。

巴士所到之处均被球迷簇拥，尽管有警察开路，但仍举步维艰，4个半小时内只行驶了15公里。由于球迷太过狂热，导致庆典活动无法按原定计划完成。球员们随后乘直升机紧急撤离，庆典被迫提前结束。

整个庆祝活动出现了多起事故导致31人受伤，阿根廷足总事后向所有球迷致歉。