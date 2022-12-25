比利病情严重恶化 据传已筹备葬礼

（圣保罗综合电）巴西球王比利（Pele）病情严重恶化，据传家人已开始为他筹备丧礼。

比利自11月29日就因为呼吸道感染及必须重新评估其结肠癌化疗方案而一直住在巴西圣保罗的爱因斯坦医院。

当地时间星期三（12月21日），该医院在发表的文告中写道：“比利的肿瘤疾病有恶化的迹象，须要更多在肾脏和心脏衰竭方面的护理。”

比利的女儿凯利同日也在社交媒体上透露，父亲会在医院里度过圣诞节，所以家里的圣诞庆祝活动已被搁置。

她在Instagram账号上写道：“我们家里的圣诞庆祝活动已被搁置。在和医生们商量之后，我们决定基于各种原因，最好还是留在这里，享受这个新家庭……爱因斯坦（医院）给予我们的所有关怀！”

据巴西媒体报道称，巴西政府和比利的亲属已经接受球王状况极为不乐观的事实，他们甚至已开始筹备比利的葬礼。

据了解，在比利去世之后，家人会先为他举办一场悼念仪式，随后巴西政府会为比利举办更大规模的公开追悼会。这场追悼会将会在巴西球队桑托斯（Santos）的主场举行，比利将自己从1956年至1974年最宝贵的18年足球生涯献给了这家球会。

比利曾踢过四届世界杯，其中三届（1958、1962、1970年）带领球队夺冠，是历史上唯一一个三度夺冠的球员。

他一共为巴西队出战过92场比赛，并横扫77球入账。他一直是巴西队的历史最佳射脚，直到本届世界杯才被内马尔（Neymar）追平纪录。

在足球历史上，比利和阿根廷的马拉多纳（Maradona）被公认为前两代球王。马拉多纳在两年前告别人世，比利则在去年9月爆出患癌消息。虽然女儿当时声称做完手术后的父亲“状态良好”，但比利上个月底再次入院，本月初则有传比利因化疗未能起到作用而已被转移至“临终病房”，现在的情况更加不乐观。