迪马利亚决定不退役 要继续为阿根廷效力

（布宜诺斯艾利斯新华社）在卡塔尔世界杯决赛发挥关键作用的阿根廷老将迪马利亚（di Maria）据报道已经改变退出国家队的决定，他希望能以世界杯冠军的身份继续代表阿根廷比赛。

这位34岁的意甲球队尤文图斯（Juventus）边锋此前曾宣布将在本届世界杯后退役，阿根廷媒体报道，他在世界杯期间的表现促使他重新考虑这个决定。

阿根廷国家队跟队记者埃杜尔（Edul）透露，迪马利亚现在对效力至2024年美洲杯比赛持开放态度。他说：“迪马利亚会继续为国家队效力。我们将要等到明年3月再看看他会做出怎样的决定，目前他想要作为世界杯冠军继续享受为国踢比赛的时刻。”

值得一提的是，梅西此前也表态会继续为国家队效力。

迪马利亚至今为阿根廷出场129场，攻进28球和27次助攻。他曾随队赢过2008年奥运会男足冠军、2021年美洲杯冠军以及2022年世界杯冠军，而且在这几项赛事的决赛中迪马利亚均有进球，可谓关键先生。

目前迪马利亚还在阿根廷庆祝世界杯夺冠的喜悦，他之后会前往意大利，备战明年1月4日对垒克雷莫纳（Cremona）的意甲联赛。迪马利亚和尤文的合同将在明年6月到期，他有意在之后回到阿根廷国内踢球，但也存在和尤文续约的可能性。