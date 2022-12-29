帅罗离队后 曼联铲平森林逼近前四

拉什福德、马夏尔，以及弗雷德各贡献一球，助曼联轻取森林，打响英超重启后的首炮。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）离队后的首场英超联赛，主场以3比0轻取诺丁汉森林（Nottingham Forest），将落后排名第四的“热刺”托特纳姆（Tottenham）的积分差距缩减至一分。

热刺在节礼日的揭幕战遭布伦特福德（Brentford）以2比2踢和，让“红魔”曼联得以在星期三（12月28日）凌晨击败诺丁汉森林后，缩小两队之间的差距。值得一提的是，曼联还有一场比赛在手。

帅罗上季高调重返曼联，为球队在各赛事贡献了24球，表现不俗，但自从荷兰籍主帅滕哈格（Ten Hag）本季上任以后，他便逐渐失宠，影响力也大不如前，心有不甘的他世界杯前上节目“数落”曼联，使得双方关系彻底破裂，最终达成“分手协议”。

但从本场比赛来看，他的离去似乎对曼联毫无影响，在世界杯赛上表现亮眼，为英格兰国家队攻进三球的前锋拉什福德（Rashford）在第19分钟首开记录，落选法国世界杯名单的前锋马夏尔（Martial）三分钟后再下一城，中场弗雷德（Fred）则在第87分钟为球队锦上添花。

诺丁汉森林本该在上半场结束前有个进球，但后卫博里（Boly）的进球却在经过录像助理裁判（VAR）的长时间检查后，最终被判定越位无效。

滕哈格：球队须提高进球效率

尽管曼联本仗取得了三个进球，但滕哈格却还是觉得不够。

他说：“我们必须攻入更多球。我们创造了大量的机会，却等到比赛快要结束时才攻入第三个球。我们应该更早把握住机会。在上半场结束前不久，我们创造了两个非常好且能终结比赛的机会。我们还有很多比赛，（若能早点终结比赛）你就可保存体力，这样对大家都好。为了球队接下来的发展，我们必须提高进球效率。”

滕哈格也坦言球队正在寻找多一名前锋来取代帅罗的位置。他说：“我们正在寻找前锋，因为我们每三天就有一场比赛。这很困难，但我们要踢所有的比赛，希望能坚持到赛季结束，所以我们须要有一定的板凳深度。”

拉什福德定下进球目标

拉什福德上季状态低迷，32场比赛只攻进五球，但本季他只踢了21场，就已经翻倍累计了10球，他因此为自己定下了目标。

他说：“每一位前锋都有自己要想达到的进球目标。对我而言，我希望能超过自己过去在联赛攻入的最多进球，我想应该是22或23个进球。我须要尝试不断得分并影响比赛。”