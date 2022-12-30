比利1940-2022 回顾巴西球王生平

足球历史上，有一个永远无法被人忘记的名字，那就是比利。

说起比利，人们津津乐道的是他曾经带领巴西队三次捧下世界杯，这项记录被载入史册，至今无人打破。但许多人并不知道，比利在晚年出现健康问题，从球场转战来到病床，与癌症打了一场一年多的对抗赛。

由于罹患结肠癌导致多个器官衰竭，比利于12月29日在巴西圣保罗爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）逝世，终年82岁。

据外媒报道，比利的灵柩将在星期一（2023年1月2日）停放在巴西球队桑托斯（Santos）的体育场，这里是比利年轻时期曾经效力过的桑托斯球队主场。隔天，灵柩将转移到普世纪念公墓（Ecumenical Memorial Necropolis cemetery）下葬，届时将举行私人葬礼。

让我们缅怀比利，回顾他从一个贫民窟小孩走上球王之巅的传奇人生。

（图 / 陈锐勤 梁锦泉）

生平回顾

1940年

比利1940年10月23日出生于巴西东南部城市，特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes）。

比利的原名是埃德森·阿兰特斯·多·纳西门托（Edson Arantes do Nascimento），因为出生不久前家乡才刚刚通了电，父母干脆以发明家爱迪生（Thomas Alva Edison）为儿子命名，也称他为 Edson “埃德森”。

在东南部城市巴乌鲁（Bauru）长大，比利是家中的长子，还有两个兄弟。由于家里生活贫寒，只能住在用残砖片瓦搭建出来的两房式屋子里，孩子们只能穿旧衣服度日。比利早在小学四年级就辍学，到修鞋店打工，每天赚两美元补贴家计。

比利曾经忆述，因为根本买不起皮球，他总会把父亲和母亲的袜子拿来塞满纸屑卷成布团，在街巷里当球踢。

父亲对比利的影响很大，他记得1950年世界杯当巴西队最终输给了乌拉圭的哨声响起，比利第一次看到在收音机旁的父亲老泪纵横；这一刻他说出了改变自己人生的一句话：

“爸爸，别哭、别哭，我会为你把世界杯赢下来。”

当时，他只有10岁。

1956年 - 1958年

1956年6月，未满16岁的比利成功被巴西职业球队桑托斯俱乐部（Santos FC）签约，一年后，他被召入成年队，在自己的首秀比赛就攻入了职业生涯的第一个进球。他也很快地争取到了主力位置，第一年就拿下了头号射手。

比利签约桑托斯俱乐部后，首秀比赛就攻入了职业生涯的第一颗进球。（法新社）

成为职业球员仅10个月后，比利就应召入国家队，在1958年世界杯代表巴西出战。他为巴西国家队踢出的第一个进球是在马拉卡纳球场上，对手是阿根廷队。虽然巴西以1-2落败，但比利成了代表国家队进球的最年轻球员。

也就是在这届世界杯，比利的表现震惊了世人。对阵法国的半决赛，比利连入三球完成帽子戏法。对阵瑞典的世界杯决赛，比利连进两球，帮助巴西5-2捧冠。

巴西队在1958年世界杯夺冠，比利（前排左三）的惊艳表现征服了全球观众。（耐克提供）

1962年 - 1966年

1962年，巴西成功卫冕世界杯，但比利在开赛之初就因为受伤，无法参与剩下的比赛。

1966年世界杯，比利再次遇到对手的强势犯规，接连的负伤让他无法发挥最佳水平，巴西队也在第一阶段被淘汰出局。比利也因为伤势进入了一段低潮期。

1970年 - 1977年

1970年，年近30岁的比利最后一次代表巴西出征世界杯，一路闯关，决赛中以4-1击败意大利队。比利攻入一球，助攻两球。

三次赢得世界杯冠军，比利成为足坛至今达此成就的唯一球员。（档案照）

三夺冠军的巴西队永久地保留了以世界杯赛事创办人命名的雷米金杯（Jules Rimet trophy）。

比利代表巴西国家队的最后一场比赛是1971年对阵南斯拉夫，三年后在1974年宣布从巴西国内退役，不再参加巴西俱乐部的比赛。

1975年比利转而签约北美足球联赛纽约宇宙队，帮助足球文化在美国普及。

1977年，比利带领纽约宇宙队夺得联赛冠军。

同年10月1日，比利正式退役。在整个职业生涯里，比利攻入了1281个进球。

1977年，比利带领纽约宇宙队夺得联赛冠军，之后正式退役。（取自纽约宇宙队官网）

退役之后

比利退役后仍然十分活跃，还在1981年电影《胜利大逃亡》（Escape to Victory）中客串一角，与史泰龙（Sylvester Stallone）和迈克尔·凯恩（Michael Caine）同登大银幕。1992年，他获任命为联合国生态与环境大使，之后又成为联合国教科文组织亲善大使。

1995至1999年，比利接受巴西总统费尔南多·恩里克·卡多索（Fernando Henrique Cardoso）任命为巴西体育部长，在足球反腐行动中担任领导角色。1998年巴西也通过了《比利法案》（Pele’s Law），为巴西足球运动管理带来了现代化的推动力。

2000年，比利和阿根廷的马拉多纳，获颁国际足联20世纪最佳球员，两代球王难得同框。

比利与马拉多纳获颁国际足联20世纪最佳球员。（取自国际足联足球奖面簿）

不幸的是，比利的身体在晚年开始抱恙。2021年，他做手术去除了结肠肿瘤，从11月就开始因结肠癌住院疗养。

2022年世界杯举行期间，坊间一度传出比利病危的消息。主办国卡塔尔的一座建筑甚至为他亮灯排列成了“Get Well Soon, Pele”（比利，早日康复）的祝福。

比利也一直未能摆脱髋关节手术的影响，无法走路，而是坐着轮椅出现在世人面前。

不过比利一直带着积极的心态面对病情；他曾调侃说，自己出生的地方叫作“Tres Coracoes”，这在葡萄牙语里是“三个心脏”的意思。

比利与癌症搏斗了一年，最终在2022年12月29日，因结肠癌并发症去世，终年82岁。