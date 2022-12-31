0比0守住越南攻势 我国末轮不输马国就晋级

面对东南亚足球实力最强的越南，我国雄狮队在主场球迷支持下展现高度集中力，在三菱电机杯亚细安足球锦标赛B组小组赛成功守住城门和对手互交白卷，末轮对邻国马来西亚只要保持不败就能出线。

比赛星期五（12月30日）晚上举行，能容纳约6000人的惹兰勿刹体育场几乎座无虚席，到场球迷共有5434人。

两队赛前都取得二连胜，但越南在东南亚的足球实力最强，且世界排名比我国高出64位，自然较被看好。他们全场控球率高达77%，使我国大部分时刻都紧缩防守。

尽管场面被动，但我国防守牢固，没有给对手太多渗入禁区的空间，对方多数只能通过远射威胁我国防线。我国球迷也铆足全力打气，在他们每次抢断球时都报以如雷掌声。

越南上半场八脚射门只有两脚远射射正，但对我国门将哈山没有太多难度。

我国则难以组织起有效进攻，主要依靠20岁单箭头伊尔汗·范迪的速度在反击中压迫对方防线。

但伊尔汗第38分钟在一次攻势中摔倒，虽然接受治疗后回到场上，但还是坚持不住，半场结束前一拐一拐地被队医搀扶下场，并在中场休息后被另一名前锋沙华顶替。

下半场形势依旧，越南前锋阮进灵第65分钟在禁区外凌空远射角度刁钻，被哈山神勇扑出。我国在第84分钟逃过一劫，越南中场阮煌德远射打中右侧立柱。终场哨声响起时，全场掌声不断，为雄狮队的精彩表现喝彩。

不过，雄狮队主帅西谷隆之在赛后说，这不是球队想要的最好成绩，因为我国志在全取三分，但能拿下一分，也少不了球员的全力拼搏和球迷们的大力支持。

越南的韩国籍主帅朴恒绪说，客场比赛及惹兰勿刹体育场的人工草皮对球队造成一定困难，但他们有信心末轮能回到主场拿下缅甸。

越南和我国同样取得两胜一平得七分，但越南以净胜球优势排名第一。我国以一分领先马来西亚，下星期二（2023年1月2日）晚上在客场只要不输给马来西亚，就能取得小组前二，晋级半决赛。