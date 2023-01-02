凭决心踢和上届冠军曼市 兰帕德：是太妃糖应坚持策略

（曼彻斯特路透电）1比1战和上届冠军曼市（Man City）后，“太妃糖”埃弗顿（Everton）主帅兰帕德（Lampard）相信，球员在比赛时所展现的个性、决心与战斗力，是他们在未来赛季所必须坚持的。

在这场比赛中，主场作战的曼市在第24分钟凭借哈兰德（Haaland）的进球建立1比0的优势，格雷（Gray）在下半场第64分钟为埃弗顿将比分扳平。这场比赛的伤停补时长达11分钟，而埃弗顿在球赛最后阶段面对曼市的狂轰滥炸下坚守城池，带走一分。

兰帕德说：“对我来说，尤其是在曼市，我们所展现的决心与战斗力是取得这个赛果的主要元素。因为这是场11人对11人的比赛，而我们都知道他们的11人有多强。”

“这不是个复杂的防守计划，过程中发生很多事，完成任务，无论如何坚持下去是球队未来的发展蓝图。”

“我不想看到失球后球员垂头丧气的表情，因为这些是我不希望看到的。我要求的是截然相反的表现，而他们（球员）也确实给了我这样的表现。”

埃弗顿刚在上一轮主场对垒狼队（Wolves）比赛“晚节不保”，1比2吞下败果，兰帕德很高兴看到球队做出了积极的回应。

他说：“我们配得上这一分，上轮对垒狼队，我认为我们踢得很好，应该赢下比赛最后却输了，所以今天这一分对我们很重要。”

“来到冠军队的场地带走积分对我们来说是件很了不起的事。”