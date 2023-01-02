阿德莱德国际网球赛 比安卡逆转击败加尔比涅

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月2日 5:00 AM

2019年美网冠军比安卡在阿德莱德网球赛女单首圈逆转前世界第一的加尔比涅。（法新社）
2019年美网冠军比安卡在阿德莱德网球赛女单首圈逆转前世界第一的加尔比涅。（法新社）

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（阿德莱德路透电）阿德莱德国际网球赛在星期日（1月1日）的首日女单赛中迎来两名前大满贯得主的直接对决，2019年美网冠军比安卡·安德莱斯库（Bianca Andreescu）在0比6输掉首盘，次盘在2比5落后的劣势下上演大翻盘，以7比6（6比3）、6比1连取两盘，击败2016年法网和2017年温网冠军加尔比涅·穆古鲁萨（Garbine Muguruza）。

曾位列世界第一的加尔比涅在这场WTA500赛中强势开局，首盘以6比0将加拿大女将比安卡打得毫无招架之力。她在次盘也一度以5比2领先，但比安卡之后突然找回状态，将比赛拖入抢七局后，以一记强有力的爱司球（Ace），将总比分扳为1比1。

到了决胜盘，目前世界排名第46的比安卡越战越勇，世界排名第55的西班牙女将加尔比涅则逐渐失色，前者最终以6比1锁定胜盘，实现大逆转。

比安卡在赛后受访时说：“在第二盘的比赛中，我真的需要改变战略。我告诉自己无论发生什么事，都要勇敢去争取。”

“我在球场上有更多的回球和发球。很高兴我做到了，但我不知道自己是怎么做到的。”

这是两人职业生涯第三次交手，比安卡取得了全胜。

比安卡将在下一圈对垒四号种子、俄罗斯女将维罗妮卡·库德梅托娃（Veronika Kudermetova）与美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）之间的优胜者。

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