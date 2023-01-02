阿德莱德国际网球赛 比安卡逆转击败加尔比涅

（阿德莱德路透电）阿德莱德国际网球赛在星期日（1月1日）的首日女单赛中迎来两名前大满贯得主的直接对决，2019年美网冠军比安卡·安德莱斯库（Bianca Andreescu）在0比6输掉首盘，次盘在2比5落后的劣势下上演大翻盘，以7比6（6比3）、6比1连取两盘，击败2016年法网和2017年温网冠军加尔比涅·穆古鲁萨（Garbine Muguruza）。

曾位列世界第一的加尔比涅在这场WTA500赛中强势开局，首盘以6比0将加拿大女将比安卡打得毫无招架之力。她在次盘也一度以5比2领先，但比安卡之后突然找回状态，将比赛拖入抢七局后，以一记强有力的爱司球（Ace），将总比分扳为1比1。

到了决胜盘，目前世界排名第46的比安卡越战越勇，世界排名第55的西班牙女将加尔比涅则逐渐失色，前者最终以6比1锁定胜盘，实现大逆转。

比安卡在赛后受访时说：“在第二盘的比赛中，我真的需要改变战略。我告诉自己无论发生什么事，都要勇敢去争取。”

“我在球场上有更多的回球和发球。很高兴我做到了，但我不知道自己是怎么做到的。”

这是两人职业生涯第三次交手，比安卡取得了全胜。

比安卡将在下一圈对垒四号种子、俄罗斯女将维罗妮卡·库德梅托娃（Veronika Kudermetova）与美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）之间的优胜者。