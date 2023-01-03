英超 连胜势头终结 红军遭蜜蜂蜇伤

本地时间今晨的英超，“红军”利物浦因中卫科纳特（Konate）自摆乌龙，以及终场前被断球让对手锁定胜局，客场以1比3不敌“蜜蜂”布伦特福德，4连胜遭终结。

蜜蜂第19分钟获得角球机会，红军后卫科纳特大摆乌龙蹭进网内，只能以0比1落后。蜜蜂在第42分钟快速反击，维萨（Wissa）甩头攻门被门将阿利森（Alisson）扑出，但球整体已过门线，红军半场以2球落后。

易边再战，落后的红军不得不进行轮换，挥霍无度的努涅斯（Nunez）第47分钟破门被吹越位，但3分钟后，边卫阿诺德（Arnold）右路传中，张伯伦（Chamberlain）抢点头槌破门，总算以1比2扳回一城。

这让比赛又有了悬念，但狂攻的红军没能再进球，而蜜蜂前锋姆伯莫（Mbeumo）第84分钟撞倒科纳特,将球断下后推射破门。红军向主裁抗议姆伯莫犯规在先，但不受理，蜜蜂最终以3比1战胜利物浦。

值得一提的是，蜜蜂今季对阵传统六强的表现非常出色，不仅战和切尔西和托特纳姆，还先后打败曼彻斯特双雄和红军，仅输给领头羊阿申纳，堪称巨人杀手。

16次浪费机会 努涅斯‘傲视群雄’

努涅斯 Nunez（法新社）

努涅斯本季55次射门只有5个进球，射门转化率只有9.1%，在联赛射门次数超过30次的球员中位列倒数第五。

而在英超错失重大机会球员中，努涅斯以16次位列第一，他的红军队友萨拉赫（Salah）以12次位居第二。

克洛普：蜜蜂角球都接近犯规

克洛普 Klopp（路透社）

红军主帅克洛普（Klopp）赛后抨击蜜蜂每次角球进攻都处于犯规的边缘，“每个角球都是一个巨大的威胁，我们赛前就知道他们很难对付，在获得定位球时他们一直在进行身体接触，但裁判在定位球过程中只吹防守犯规，真的很有趣。”