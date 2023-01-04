近20年长堤德比最惨败仗 雄狮1比4不敌马国出局

雄狮在亚细安足锦赛B组最后一轮比赛中惨败给马来西亚，遭淘汰出局。日本籍主帅西谷隆之本场排兵布阵没能取得理想效果。

新年伊始，“雄狮”新加坡足球队遭遇了近20年新马“长堤德比”中最惨痛的一场失利。在星期二（1月3日）晚上的三菱电机杯亚细安足球锦标赛B组最后一轮比赛中，雄狮客场1比4惨败给“猛虎”马来西亚。雄狮在B组中排名第三，遭淘汰出局。

这是自2002年以来，雄狮对马来西亚最惨痛的一场失利。在2002年的亚细安足锦赛中，雄狮曾在小组赛0比4惨败给猛虎。

本场赛前，雄狮领先马来西亚一分排名第二，本场踢和就能出线。在锋线伤病严重，且得一分就能完成任务的情况下，雄狮的日本籍主帅西谷隆之布阵保守。他排出5-4-1阵型，希望用三中卫巩固后防。然而队长哈里斯在中卫位置上首发，意味着雄狮缺少一名强力后腰保障攻守转换。雄狮在比赛中屡屡在本方半场遭对手抢断，猛虎就地发起反击，不断造成威胁。

猛虎三次前场抢断进球

马来西亚开场就不断进攻。雄狮门将哈山本场表现已经足够出色，第17分钟，雄狮中场宋义勇在对方压迫下失误，马国翼将法沙·哈林禁区内射门，哈山神勇扑出。

不过猛虎潮水般的进攻还是在第35分钟取得收获。雄狮后场传球失误，猛虎队长萨法维断球后下右路传中，英国出生的前锋陆伊腾在雄狮后卫伊凡·范迪身前抢到落点，近距离头球攻门球进，打破场上僵局。

雄狮之后奋力防守，没有在上半场继续丢球。西谷隆之在下半场开始时换上之前三场比赛攻入两球的前锋沙瓦，试图收复失地，可是雄狮在中场的问题没有解决。

第50分钟，哈里斯在底线勉强解围，沙瓦停球过大，遭马来西亚中场威尔金抢断。威尔金得球后，距离球门足有30米距离直接起脚远射。哈山对这脚“贴地斩”毫无防备，勉强扑救没能阻止皮球入网。

此时马来西亚已经是越踢越有信心，仅四分钟后，又是威尔金前场断球。他将皮球传给队友萨法维后直冲禁区，萨法维底线回扣，将球交还给威尔金。威尔金得球后转身骗过雄狮中场沙丹，一脚劲射得手。将比数扩大为3比0。

法里斯攻入一球

雄狮此后调兵遣将试图振作，候补上场的翼将法里斯在85分钟攻入挽回面子的一个进球，但马来西亚仅三分钟后由阿圭罗再进一球，彻底终结悬念。

马来西亚以B组第二名出线，将在半决赛面对A组头名泰国。越南在同时开始的另一场比赛3比0战胜缅甸，以B组头名出线，他们将在半决赛中对阵A组第二名印度尼西亚。值得一提的是，打入本届亚细安足锦赛四强的球队正好是今年亚洲杯的四支东南亚参赛队伍，而雄狮至今没能通过外围赛获得过一次亚洲杯参赛资格。