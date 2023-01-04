我国羽球混双夫妻档世界排名升至13 骆建佑降至第六

世界羽联最新一期世界排名在星期二（1月3日）公布，我国羽毛球混双夫妻组合许永凯／陈薇涵的排名进一步提升，来到世界第13位，这是他们职业生涯目前最好的成绩。

世界羽联本周扣除了2021年世界羽毛球锦标赛的积分，五个单项的排名都有不小影响，许永凯／陈薇涵的排名则上升三位，目前以4万7260分位列13，距离第12的印度尼西亚组合里汉／阿尤不到800分。

不过，我国头号男单骆建佑的排名就有所影响，两年前在世锦赛封王的他扣除了夺冠积分，从世界第三降到了世界第六（7万零444分），落后第五的周天成（台湾）大约5000分。

男单前10球员大部分都有变动，只有前二的安赛龙（丹麦）和李梓嘉（马来西亚）排名没有改变。

下周二（1月10日）开打的马来西亚公开赛是许永凯／陈薇涵还有骆建佑争取分数的好机会，这项赛事是超级1000等级，若夺冠可获得1万2000分，打进决赛也会获得1万零200分，世锦赛的冠军积分为1万3000分。

中国成立专家组 提升各单项实力

另一方面，2023年5月将开启奥运资格赛，中国队已成立专家组，希望提升各单项实力冲击2024年巴黎奥运会，他们还邀请了前奥运冠军谌龙归队并指导男单组训练，主要是负责指导石宇奇。

石宇奇是谌龙之后被寄予厚望的球员，不过他之前因失言风波被冷藏一年，直到去年8月才回归赛场。在中国其他男单表现不太稳定的情况下，中国队希望谌龙的回归能帮助石宇奇对抗东京奥运金牌得主安赛龙。除了谌龙，被邀请加入专家组的名将还有前双打好手蔡赟和徐晨等人。